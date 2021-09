Hannover

Jetzt kommt es auf den Endspurt an: Am Sonntag entscheidet sich auch das Schicksal von etlichen Bürgermeisterkandidaten und -kandidatinnen in der Region Hannover. In sieben Städten und Gemeinden steht eine Stichwahl an – sehr spannend, denn teilweise liegt der bisherige Verwaltungschef hinten.

In Ronnenberg ist es eine Frau, die sich behaupten muss. Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) erzielte 43,5 Prozent der Stimmen und landete damit deutlich hinter ihrem Herausforderer Mario Kratzke (SPD). Er kam auf 47,3 Prozent.

Düker trifft auf Wendt

In Burgwedel holte Bürgermeister Axel Düker (SPD) im ersten Wahlgang 43,5 Prozent. Er trifft auf Ortrud Wendt (CDU), die für sich 0,5 Prozentpunkte mehr verbuchen konnte.

In Laatzen gehen Christoph Dreyer (CDU) und Kai Eggert (SPD) in die Stichwahl. Auf Dreyer waren 40,7, auf Eggert 37,5 Prozent der Stimmen entfallen.

Vorsprung für Zychlinski

In der Wedemark muss Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) antreten gegen Marco Zacharias (CDU). Der Abstand zwischen beiden lag bei 8,5 Prozentpunkten. Mit 45,6 Prozent hatte Zychlinski die Nase vorn.

In Wennigsen, wo Christoph Meineke nicht mehr antrat, fällt die Entscheidung zwischen einem Sozialdemokraten und einer parteilosen Bewerberin. Im ersten Wahlgang erreichte Ingo Klokemann (SPD) 32,5 Prozent, seine Herausforderin Ulrike Schubert landete unter den fünf Kandidaten und Kandidatinnen mit 28,8 Prozent auf dem zweiten Platz.

Knappes Rennen in Isernhagen

In Isernhagen gehen Tim Mithöfer (CDU) und Philipp Neesen von der SPD in die Stichwahl. Mithöfer hatte einen Vorsprung von 34,4 zu 28,6 Prozent.

In Langenhagen setzte sich Mirko Heuer (CDU) mit 55 Prozent durch. Noch deutlicher die Ergebnisse für Ramona Schumann in Pattensen (55,3 Prozent) und Christian Springfeld (FDP) in Springe (55,6 Prozent). In Uetze ist Florian Gahre (SPD) neuer Bürgermeister (60 Prozent), in Wunstorf Carsten Piellusch (SPD) mit 55,2 Prozent und in Seelze Alexander Masthoff mit 55,2 Prozent. In Hannover, Barsinghausen, Burgdorf, Gehrden, Lehrte, Neustadt und Sehnde wurde kein neuer Bürgermeister gewählt.

Von Vera König