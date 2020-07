Hannover

„Es gibt Diskussionsbedarf.“ Sehr vorsichtig und diplomatisch beschreibt Walter Richter ( SPD) als Vorsitzender der Regionsversammlung Hannover das, was andere Zoff nennen würden. Die Aufwandsentschädigung der Kommunalpolitiker soll umgestellt werden. Fraktionsübergreifend regt sich dagegen Widerstand.

Bislang erhalten die 84 Mitglieder einen Monatsbetrag von 400 Euro plus Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen der Regionsversammlung (75 Euro) sowie an Ausschuss- und Fraktionssitzungen (50 Euro). Entschädigungsfähig sind bis zu 30 Fraktionssitzungen im Kalenderjahr.

Anzeige

Für die Stellvertreter von Regionspräsident Hauke Jagau, Fraktions- und Gruppenchefs wird wegen des besonderen Aufwands eine weitere Pauschale gezahlt – zwischen 275 und 600 Euro. Daran wird sich auch nichts ändern.

Weitere NP+ Artikel

Eine pauschale Aufwandsentschädigung

Sitzungsgelder sollen aber künftig für jeden entfallen. Stattdessen ist eine pauschale Aufwandsentschädigung von 580 Euro monatlich geplant. Das sind immerhin 70 Euro mehr als die von der Stadt Hannover an die Ratsmitglieder gezahlte Pauschale.

Ein Teil dieser Aufwandsentschädigung ist für Ratsmitglieder wie auch Regionsabgeordnete nur ein durchlaufender Posten. Sie führen einen bestimmten Prozentsatz an ihre Partei ab; wie viel ist unterschiedlich geregelt. „Bei der SPD sind es 30 Prozent“, sagt Richter. „bei der CDU weniger, bei den Grünen mehr.“

Auf jeden Fall, so vermutet der Vorsitzende der Regionsversammlung, werde die Verwaltung bei der neuen Form der Aufwandsentschädigung sparen. Wie viel, wird in der Drucksache, über die sich gerade viele aufregen, nicht beziffert.

Fleißige Abgeordnete würden nach dem bisherigen System belohnt, heißt es. Kritiker der Sitzungsgelder allerdings wollen von Fleiß nicht sprechen. Manch einer, so vermuten sie, betreibe so viel Aufwand für sein Ehrenamt, dass es einer „Selbstbedienung vom Feinsten“ nahe komme. Diese Formulierung hatte Hannovers FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke geprägt, als er sich über Julian Klippert aufregte. Der sitzt für „Die Partei“ im Rat und in der Regionsversammlung. Dort hat er sich als Geschäftsführer in seinem eigenen Fraktionsbüro eingestellt.

„In der Region bin ich in fünf Ausschüssen vertreten“, gibt Klippert auf NP-Anfrage zu. Eigentlich lohne sich aber nicht, gleichzeitig in Rat und Regionsversammlung vertreten zu sein: „Da muss man ganz schön viel Steuern nachzahlen.“

Von Vera König