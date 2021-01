Hannover

Das Deutsche Rote Kreuz hat jetzt sieben Elektrofahrzeuge vom Typ Zoe des Herstellers Renault per Leasing auf Zeit gemietet. Sie sind nicht medizinisch ausgestattet, sollen quasi als Kurierfahrzeuge eingesetzt und auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden – dies auch, um zu sehen, ob sie für den Einsatz in der ambulanten Pflege oder den Hausnotrufdienst geeignet sind und wie sich E-Fahrzeuge in die Arbeitsabläufe integrieren lassen.

Rund 400 Kilometer soll die Reichweite einer vollen Akkuladung betragen – für Anton Verschaeren, Vorsitzender des DRK der Region, „genug Reichweite, um zwischen verschiedenen Standorten in der Stadt und der Region Hannover zu pendeln.“

Zwei Cent je Monat

Für den 24-monatigen Test erhält das DRK 54.700 Euro Fördergeld vom Bund: 6100 Euro pro Fahrzeug und 12.000 Euro insgesamt für die Schnelladesäulen, an denen die Autos in weniger als drei Stunden voll geladen werden können sollen. Ohne den benötigten Strom kommt das DRK auf zwei Cent eigene Kosten je Fahrzeug und Monat.

Zum nun 75 Fahrzeuge zählenden DRK-Fuhrpark gehören 58 Fahrzeuge im Regelrettungsdienst in Hannover Stadt und der Region, verteilt auf 12 Standorte, und sieben Autos für den Blutkonserveneildienst.

