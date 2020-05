Rätsel um Leiche: Wer ist der Tote vom Gärtnerei-Gelände?

Nach dem Fund einer Leiche in der Region Hannover versucht die Polizei, die Identität des Toten zu klären. Nach einer Obduktion am Freitag steht fest, dass der Unbekannte nicht Opfer eines Verbrechens wurde. Ob es sich in dem Fall um einen Suizid handelt oder der Mann durch ein Unglück zu Tode kam, konnte bislang nicht geklärt werden.