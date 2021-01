Region Hannover: Polizei zählt 26 Verstöße gegen Corona-Auflagen

Hannover

Kein Maskenball am Maschsee: Am Sonnabend liefen viele Menschen trotz Pflicht ohne Atemschutz herum. Schätzungen zufolge hatte mindestens die Hälfte der Spaziergänger nichts vor Mund und Nase. Geschah das aus Unwissenheit? Am Nordufer und am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer herrscht zwischen 10 und 16 Uhr eine generelle Maskenpflicht.

Dasselbe gilt für die Uferpromenade in Steinhude. Auch in Fußgängerzonen und auf Wochenmärkten gilt eine generelle Maskenpflicht. Und überall dort, wo sich in der Öffentlichkeit der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten lässt, muss ein Atemschutz getragen werden.

Gehrden hat den höchsten Inzidenzwert in der Region

„Im gesamten Gebiet der Region Hannover hatten wir 26 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz“, so ein Polizeisprecher. Zu den einzelnen Verstößen konnte er am Samstagabend noch nichts sagen. Fußgänger wie am Maschsee seien nicht darunter gewesen. Die Maskenpflicht am Maschsee gilt im Übrigen nicht für Freizeitsportlern (Jogger, Radler, Nordic Walker).

Am Sonnabend gab es 2510 aktuell an Covid-19-Erkrankte. Der Inzidenzwert lag bei 134,4. Den höchsten Wert verzeichnete das Gesundheitsamt in Gehrden mit einer Quote von 257,5, den niedrigsten Wert mit 23,7 in Wunstorf. Die Stadt Hannover hatte einen Inzidenzwert von 139,5. Zu Wochenanfang dürften diese Werte höher liegen, weil am Wochenende nicht so viel getestet wird.

Alles in allem sprach die Polizei von einem ruhigen Sonnabend. „Die meisten Leute haben sich regelkonform verhalten“, so der Polizeisprecher. In den Städten war es laut Polizeiangaben ruhig, also kaum Leute unterwegs.

Von Thomas Nagel