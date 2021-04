Hannover

Wo fangen sich in Hannover die meisten Menschen Corona ein? Wie stark wird das Infektionsrisiko von sozialen Fragen oder der Herkunft beeinflusst? Oder anders ausgedrückt: Ist Corona auch eine soziale Pandemie? Die Regionsverwaltung, die für Stadt, Umland und damit für den Gesundheitsschutz von fast 1,2 Millionen Menschen zuständig ist, kennt die Antworten auf diese Fragen. Die Politik aber offenbar nicht.

CDU will mehr Transparenz

In der Regionsversammlung wurden die Fraktionen bislang noch nicht über den Ausgang dieser Erhebungen informiert. CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek ist darüber empört: „Ich weiß derzeit offiziell von gar nichts. Ich will es aber wissen, damit wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen können.“

Sollten Menschen, die in Stadtteilen mit sozialen Problemen und vielen beengten Wohnverhältnissen leben, ein größeres Risiko haben, müsse man das klar benennen. „Wenn es tatsächlich so ist, dann muss man sich auch darum kümmern.“ Die Befürchtung, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen dadurch stigmatisiert würden, könne er nicht teilen, so der CDU-Politiker. „Ich wünsche mir eine größere Transparenz, dass die Regionsverwaltung uns viel mehr mit Zahlen, Daten und Fakten versorgt. Das tägliche Mitteilen von Wasserstandsmeldungen bei der Inzidenz reicht nicht“, so Schlossarek.

„Wir müssen in die jeweiligen Milieus gehen und Werbung machen für das Testen, die Einhaltung von AHA-Regeln, das Impfen. Es müssen viele Menschen erreicht werden. Und dafür brauchen wir passgenaue Lösungen“, sagt er. Die zu finden sei aber schwierig, wenn man nicht wisse, wo man ansetzen müsse. Dass die Region in dieser Woche mit der Verteilung eines mehrsprachigen Flyers beginnen will, kommentiert Schlossarek so: „Es hätte auch nicht viel später passieren dürfen – ich meine, es ist fast Mai und wir stecken schon in der dritten Welle.“

FDP für offene Diskussion

Eine mehrsprachige Aufklärung sei dringend geboten, sagt auch Christiane Hinze, Fraktionsvorsitzende der FDP. Auch sie bemängelt, dass dieser Schritt erst jetzt erfolgt. „Das hat schon ein bisschen gedauert.“ Sie sagt aber auch: „Es hat nichts mit der Herkunft zu tun, sondern es geht um die soziale Komponente.“ Es sei schließlich bekannt, dass etwa beengte Wohnverhältnisse eine höhere Infektionsgefahr mit sich bringen. Statt Angst zu haben vor möglichen Stigmatisierungen, sollte die Region das Thema besser offener diskutieren. Nur so könne man es aus dem Halbdunkeln herausholen, was immer anfällig für Vorurteile sei.

SPD stützt Regionsverwaltung

Zurückhaltender blickt die SPD auf das Thema. Die Fraktionschefin Silke Gardlo räumt zwar auch ein, dass sie die Zahlen und Daten der Region ebenfalls nicht kennt. Sie hat jedoch Verständnis für die Haltung der Region: „Wenn es zeigen würde, dass es zu Stigmatisierungen führen könnte, muss man verantwortlich damit umgehen.“ Sollten die Zahlen dagegen belegen, dass sich die Infektionen auf alle Bevölkerungsteile verteilen würde, könnte es hilfreich sein, genau das auch darzustellen. „Es ist natürlich auch die Frage, wie Medien, insbesondere soziale Medien, damit umgehen würden.“ Die Kritik an mangelnder Information der Politik durch die Regionsverwaltung kann sie – anders als CDU-Mann Schlossarek – nicht erkennen. „Ich fühle mich ausreichend informiert, es gibt aber ja auch die Möglichkeit, nachzufragen. Grundsätzlich bekommen wir die Infos, die wir haben wollen. Wir haben da kein Problem.“

Von Zoran Pantic