Hannover

Mit üppigen Fördermitteln vom Bund will die Region Hannover das Angebot des On-Demand-Busses Sprinti im Umland deutlich ausbauen. Bisher sind die Kleinbusse nur testweise in den Kommunen Springe, Sehnde und der Wedemark im Einsatz. Künftig sollen die Rufbusse regulär in sämtlichen Regionskommunen der Tarifzone C des Großraumverkehrs Hannover (GVH) gebucht werden können. Wie das funktionieren soll, erklärte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz am Dienstag im Verkehrsausschuss.

2022 soll die Politik die Beschlüsse für den Ausbau des Sprinti-Angebotes fassen, spätestens 2024 sollen die Busse dann in der Tarifzone C den Betrieb aufnehmen. Franz geht davon aus, dass pro Umlandskommune, die dazu kommt, Kosten in Höhe von einer Million Euro pro Jahr extra anfallen. 80 Prozent davon soll der Bund übernehmen, der das Verkehrsprojekt „Modellregion ÖPNV“ unterstützt. Insgesamt rechnet der Verkehrsdezernent mit 30 Millionen Euro Fördergeld. Damit soll allerdings auch die HannoverCard50 finanziert werden, die GVH-Kunden 50 Prozent Rabatt auf Einzeltickets bringen wird.

Sprinti-Flotte soll künftig voll elektrisch fahren

Derzeit sind in der Wedemark, Springe und in Sehnde 20 Sprinti-Busse im Einsatz. Künftig sollen es 100 werden. Den Betrieb will die Region neu ausschreiben. Aktuell ist dafür das Unternehmen Via zuständig. Mindestens 20 Busse sollen künftig allerdings von der Regiobus gefahren werden. Denn die Region will auch 15-Sitzer einsetzen, für die ein Personenbeförderungsschein notwendig ist.

Zudem ist das Ziel, dass sämtliche Fahrzeuge der Sprinti-Flotte elektrisch betrieben werden sollen. Ob sich das umsetzen lasse, sei aber „noch nicht ganz sicher“, sagte Franz. Denn aktuell gebe es kaum geeignete Fahrzeuge am Markt. Er hofft jedoch, dass sich das bis zum Ausbau des Betriebs in der GVH-Zone C ändern wird.

Wie der Verkehrsdezernent berichtete, würden bei dem Sprinti-Projekt auch gerne die Kommunen des inneren Rings des Umlands mitmachen. Eine Ausweitung auf die Tarifzone B würde aber wohl den Rahmen sprengen, zumal es in diesen Kommunen in der Regel schon jetzt einen dichteren ÖPNV-Takt sowie teilweise einen Stadtbahnanschluss gibt. Aus Sicht von Franz sind die On-Demand-Busse vor allem für den ländlicheren Raum geeignet.

Sprinti-Nachfrage in Spitzenzeiten „nicht voll zu erfüllen“

Den Testbetrieb in der Wedemark, in Springe und in Sehnde, der seit 1. Juni läuft, wertet er schon jetzt als vollen Erfolg. Mittlerweile gebe es bereits rund 20.000 Buchungen pro Monat. Kalkuliert hatte die Region mit deutlich weniger. „Wir können die Nachfrage zu bestimmten Zeiten nicht vollständig erfüllen“, berichtete Franz.

Der Dezernent räumte allerdings auch Fehler bei der Umsetzung des Projektes ein. Denn um einen Teil der Kosten für die Sprinti-Busse zu sparen, hatte die Region vereinzelt reguläre Busverbindungen gestrichen. Für Ärger hatte das vor allem im Springer Ortsteil Altenhagen I gesorgt. Im Verkehrsausschuss kündigte Franz nun an, dass die vor allem für Berufspendler wichtigen Busse um 5.45 Uhr und 6.15 Uhr dort ab dem Fahrplanwechsel im Dezember wieder angeboten werden sollen.

Busverbindungen im Berufsverkehr sollen bleiben

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir vor allem im Berufsverkehr parallele Busverbindungen brauchen“, sagte Franz. Zwar sollen mit der Ausweitung des Sprinti-Angebotes auf die Zone C im Gegenzug einige Busverbindungen gestrichen werden. Allerdings nur am Wochenende sowie in den späteren Abendstunden.

Das Besondere an den Rufbussen ist, dass die Fahrgäste sie zu den üblichen GVH-Preisen nutzen können. Vorgesehen ist, dass diese per Smartphone gebucht werden und die Fahrzeuge dann binnen höchstens 20 Minuten virtuell angezeigte Haltestellen ansteuern. Allerdings soll es laut Region auch weiterhin die Möglichkeit geben, dass die On-Demand-Busse telefonisch über ein Callcenter gebucht werden können.

Von Christian Bohnenkamp