Die NP-Ausflugstipps für die Region Hannover

Hannover

Der Entdeckertag der Region lockt am Sonntag wieder Tausende zu spannenden Erlebniszielen in Stadt, Umland und darüber hinaus. Wer sich nicht in Hannovers City mit dem abwechslungsreichen Bühnen- und Aktionsprogramm begnügen will, hat die Qual der Wahl: 50 lohnende Ausflugsziele stehen zur Verfügung. Da ist es sinnvoll, seine Tour mithilfe des Programmhefts genau zu planen. Die NP stellt Ihnen die sechs Ausflugstipps der Redaktion vor. Mit dem GVH-Tagesticket zum Ein-Zonen-Sonderpreis von 5,60 Euro (Einzelperson) oder 10,40 Euro (Gruppenpreis) sind übrigens sämtliche Tourenziele zu erreichen.

Um an der traditionelle Verlosungsaktion teilzunehmen, muss man den Losabschnitt auf der vorletzten Seite des Programmheftes ausfüllen und ausschneiden. An jedem Tourenziel gibt es Gewinnfragen, eine davon muss auf dem Losabschnitt richtig beantwortet werden. Um spätestens 17.50 Uhr muss der Coupon in der großen Lostrommel landen, die an der Information der Region gleich neben der Hauptbühne steht. Um 18 Uhr werden die Gewinner live gezogen.

Per Grubenbahn unter die Erde

In Barsinghausen wird es unterirdisch schön. Mit der Grubenbahn können Besucher unter Tage Bergbau vor Ort entdecken – gerade bei schlechtem Wetter ein trockenes Vergnügen. Das Abenteuer im Besucherbergwerk Klosterstollen in der Hinterkampstraße 6 dauert rund zweieinhalb Stunden. Ab 9 Uhr geht es los, um 17 Uhr wird der Stollen geschlossen. Erwachsene zahlen 12,50 Euro, Kinder 6,50 Euro. Das Mindestalter beträgt sechs Jahre.

Der Klosterstollen Barsinghausen. Quelle: Nancy Heusel

Die Plätze zur Einfahrt sind begrenzt und immer heiß begehrt! Wer keinen mehr bekommt, kann auch ab 14 Uhr mit dem Förster durch den Wald wandern. Auch hier ist der Treffpunkt das Besucherbergwerk. Wer rechtzeitig zur Verlosung wieder in Hannover sein will, muss spätestens um 16.51 Uhr den Zug vom Bahnhof Barsinghausen nehmen.

Auch im Moor kann man was erleben

Kleine und große Naturforscher kommen auf dem Moorerlebnispfad in Resse (Wedemark) voll auf ihre Kosten. Moore sind wichtige Biotope, und gerade in der Region Hannover ist die Wiedervernässung ein wichtiges Naturschutzthema. Mitglieder des örtlichen Bürgervereins stellen im Moor-Informationszentrum „Mooritz“ den Erlebnispfad und seine Entstehungsgeschichte vor.

Unterwegs auf dem Resser Moorerlebnispfad. Quelle: Patricia Chadde

Mit so viel Wissen im Gepäck macht der Gang über den sich schlängelnden Pfad durch das Otternhagener Moor noch mehr Spaß. Eine Hängebrücke, eine Matschkuhle und Hüpfklötze machen das Abenteuer perfekt. Geführte Touren starten stündlich ab 10.30 Uhr an der Schutzhütte an der Sandheidefläche. Wer rechtzeitig zur Verlosung wieder in Hannover sein will, muss spätestens um 16.28 Uhr den Bus an der Haltestelle Leipziger Straße in Resse nehmen.

Im Kalkmergel stecken viele Fossilien

Die Fossiliensuche in der Kalkmergelgrube der Holcim GmbH in Sehnde-Höver, Petersweg 32, ist seit vielen Jahren eines der Highlights beim Entdeckertag. Ob Donnerkeile, Belemniten, tellergroße Ammoniten, versteinerte Schwämme oder Seeigel – eigentlich findet hier jeder etwas. Die Grube ist am Entdeckertag von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Unempfindliche Kleidung empfiehlt sich allerdings.

Fossiliensuche im Steinbruch bei Höver. Quelle: Achim Gückel

Was man eigentlich ausgebuddelt hat, und welche Geschichte sich hinter den Funden verbirgt, erklären Fachleute in der Raupenhalle. Natürlich können die Fundstücke mit nach Hause genommen werden. Parkplätze stehen dort nicht zur Verfügung. Der Fußweg von der Bushaltestelle Höver-Petersweg ist etwa 1,5 Kilometer lang. Wer rechtzeitig zur Verlosung wieder in Hannover sein will, muss dort spätestens um 16.49 Uhr die Rückfahrt antreten.

Als Beifahrer beim ADAC auf dem sicheren Platz

Für Autofahrer und solche, die es werden wollen, ist das Fahrsicherheitszentrum des ADAC in Laatzen auch am Entdeckertag von 10 bis 18 Uhr die richtige Station. Als Beifahrer von Lenkradprofis können sie brenzlige Situationen erleben – und wie man sich etwa bei einer Gefahrenbremsung auf rutschiger Piste richtig verhält. Der Überschlagsimulator vermittelt ein Gefühl, welche Kräfte bei einem solchen Unfall wirken. Und auch Einblicke in die Welt des autonomen Fahrens sind möglich.

Sicherheit geht vor: Training beim ADAC. Quelle: Moritz Frankenberg

Besucher können auch E-Fahrzeuge und Segways ausprobieren, für Biker steht ein Motorradsimulator bereit. Und die Kleinen werden Spaß an Roller-, Fahrrad- und Bobbycar-Parcours finden. Der ADAC richtet von der Endstation der Linie 6 Messe-Ost/Expo-Plaza einen Shuttle-Service ein. Letzte Abfahrt zur Verlosung auf der Hauptbühne am Opernplatz in Hannover ist um 17.03 Uhr.

Küstenforscher machen die große Welle

Im Forschungszentrum Küste (FZK) in Marienwerder, Merkurstraße 11, können Besucher bis zu drei Meter hohe Wellen erleben. Mit etwa 300 Metern Länge, fünf Metern Breite und sieben Metern Tiefe verfügt das Institut über eine der weltweit größten Versuchseinrichtungen dieser Art: den Großen Wellenkanal (GWK). Von 10 bis 17 Uhr lassen sich die Forscher in die Karten blicken.

Mit der großen Welle warben Regionspräsident Hauke Jagau (rechts) und FZK-Chef Stefan Schimmels (links) für den Entdeckertag. Quelle: Frank Wilde

„Wir wollen hier den Wellendurchschlag demonstrieren, also die Kräfte, die auf Bauten an der Küste wirken“, erklärte FZK-Betriebsleiter Stefan Schimmels. Die Wissenschaftler beantworten alle Fragen und stehen auch für individuelle Diskussionen zur Verfügung. Letzte Abfahrt zur Verlosung ist von der Haltestelle Schönebecker Allee der Stadtbahn Linie 4 um 17.07 Uhr.

Langenhagen zeigt, wie Abwasser sauber wird

Die Bedeutung des Wassers wird im Zeichen des Klimawandels immer deutlicher. Wie wichtig sauberes Wasser auch für Wassertiere und -pflanzen in den Flüssen und Seen ist, erfahren Besucher in Langenhagen bei der Kläranlage der Stadtentwässerung, An der Neuen Bult 90. Das Kanalnetz der Stadt ist rund 400 Kilometer lang. Dadurch gelangen die Abwässer schließlich zur Kläranlage. Das Ergebnis des Säuberungsprozesses können Besucher am Entdeckertag selbst am Ein- und Auslauf beobachten.

Das Klärwerk Langenhagen aus der Luft. Quelle: HAZ

Profis erklären die einzelnen Prozesse. Führungen auf dem Gelände beginnen um 11, 13 und 15 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Wer dafür zu spät kommt, kann aber auf viele andere Angebote und Aktionen zurückgreifen. Um rechtzeitig zur Verlosung wieder in Hannover zu sein, muss man spätestens um 16.17 Uhr den Bus ab Haltestelle Stadtwaldweg nehmen und in Langenhagen Zentrum in die Stadtbahn Linie 1 umsteigen.

Zur Galerie 31. Entdeckertag lockt die Besucher in das Umland und die Innenstadt

Von Andreas Krasselt