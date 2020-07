Region Hannover: Mehr Störche ziehen weniger Junge auf

Hannover

Eine erste Bilanz des Storchenjahres 2020 in der Region fällt zwiespältig aus. Zwar zählte Reinhard Löhmer, der ehrenamtliche Beauftragter für die Weißstorchbetreuung, eine Bestandssteigerung um fast 18 Prozent – von 73 auf mehr als 89 Brutpaare in der Region Hannover. „Der vor allem im letzten Jahrzehnt zu beobachtende Zuwachs ist schon erstaunlich“, freut sich der Storchenbeauftragte. Die Brutpaare zogen allerdings weniger Junge auf als im Vorjahr: Lediglich 66 der 89 Paare brüteten erfolgreich. Löhmer erwartet, dass sie am Ende der Saison 147 Junge durchbringen, das wären zehn weniger als 2019.

Der Grund dafür: die Trockenheit im Frühjahr. „Das Wetter hat in diesem Jahr einen besseren Bruterfolg verhindert. Durch fehlende Niederschläge im April und Mai fehlten die für die Aufzucht gerade der jungen Störche so wichtigen Regenwürmer“, erläutert Löhmer in seinem Jahresbericht. Die Situation habe sich erst im Juni gebessert, als den Störchen mehr Großinsekten, vor allem Heuschrecken, und auch wieder mehr Feldmäuse als Nahrungsquelle zur Verfügung standen. Löhmers Resümee: „Mit einem Bruterfolg von 1,65 Junge“ im Schnitt pro Paar „liegt das Ergebnis unter dem langjährigen Mittel von 1,8“.

Anzeige

Fütterungszeit: Im Storchennest in Wilkenburg herrscht Hochbetrieb. Quelle: Torsten Lippelt

Weitere NP+ Artikel

Andererseits halte der Aufschwung im Bestand an: „2010 gab es lediglich 22 Paare, 1988 war der Tiefststand mit nur neun Paaren.“ Ein Grund für diese erfreuliche Entwicklung sieht Löhmer in den sogenannten Westziehern – Störche, die in Spanien überwintern und die in diesem Jahr bereits im Februar zurückgekehrt sind. Sie haben wegen der kürzeren Flugroute eine geringere Todesquote als die Ostzieher, die in Afrika überwintern. Diese hatten auf ihrem Heimzug in diesem Jahr Wetterproblemen und tauchten erst Ende März in der Region auf, wo sie dann auch noch um Nistplätze kämpfen mussten. Den Westziehern, so Löhmer, seien inzwischen deutlich mehr als 60 Prozent aller Brutvögel in der Region zuzuordnen.

Von Michael Lange