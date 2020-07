Region Hannover: Maskierter Räuber überfällt Wettbüro

Hannover/Lehrte

Der Kriminaldauerdienst in Hannover sucht nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Lehrte einen unbekannten Räuber. Der maskierte Täter hatte am Donnerstagabend auf einen Mitarbeiter (30) eingeschlagen und Geld aus einer Schublade erbeutet.

Die Polizei teilte am Freitag mit, dass der Unbekannte gegen 23 Uhr in dem Wettbüro am Sedanplatz in Lehrte aufgetaucht war. Er ging gezielt in den Kassenbereich. Dort schlug er den Mitarbeiter nieder. Der 30-Jährige stürzte zu Boden, wurde leicht verletzt.

Fahndung ohne Erfolg

Anschließend nahm der Täter das Geld aus einer Schublade und flüchtete in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Unbekannte nicht gefasst werden.

Der Täter ist rund 1,80 Meter groß. Er ist von kräftiger Statur und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung. Sein Gesicht war mit einer schwarzen Sturmmaske verdeckt.

Wer gibt Hinweise?

Der Kriminaldauerdienst Hannover bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0511/1095555.

Von Britta Mahrholz