Streit um Liebesbeziehung: 17-Jähriger am Bahnhof ins Gleis gestoßen

Hannover

Der Streit um eine Liebesbeziehung zwischen einem Inder (17) und einem Mädchen kurdischer Abstammung ist am Bahnhof in Ahlten ( Lehrte) eskaliert. Der Bruder (18) der Verliebten schubste den 17-Jährigen ins Gleis. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, musste wegen des Vorfalls der Bahnverkehr am Freitag für 20 Minuten unterbrochen werden.

Laut Polizeisprecher Martin Ackert war es am Freitag gegen 15.45 Uhr die Schlägerei einer größeren Personengruppe am Bahnhof Ahlten gemeldet worden. Mehrere Streifenwagen-Besatzungen der Landes- und Bundespolizei konnten die Lage beruhigen, die Täter und das Motiv ermitteln.

Aussprache eskaliert

Hintergrund des Streits sei eine nicht akzeptierte Beziehung des Inders mit der Schwester des 18-jährigen Deutschen, kurdischer Abstammung, gewesen. Zur Aussprache hatten sich beide Parteien am Freitagnachmittag am Bahnhof getroffen.

Der Inder kam in Begleitung seines Bruders (17). Der 18-Jährige brachte 15 Begleiter mit, die zunächst in Fahrzeugen versteckt den beiden jungen Männern auflauerten. Dann seien beide Inder zusammengeschlagen und der Liebhaber der Schwester vom Hauptbeschuldigten ins Gleis gestoßen worden.

Opfer mit dem Tode bedroht

Bei der Auseinandersetzung fielen das iPhone und die EarPods des Opfers auf den Bahnsteig. Ein bislang unbekannter Begleiter entwendete beide Gegenstände. Außerdem seien der 17-Jährige und sein Bruder mit dem Tode bedroht worden, falls sie eine Anzeige bei der Polizei erstatten sollten.

Die beiden Inder wurden bei dem Angriff verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Bahnstrecke war für 20 Minuten gesperrt. Gegen den 18-Jährigen und weitere unbekannte Täter wurden Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall am Freitag beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter Telefon 05 11/30 36 50 zu melden.

Von Britta Mahrholz