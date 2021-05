Hannover

Das DRK-Pflegeheim „Garbsener Schweiz“ darf nach einem Besuch der Heimaufsicht vorerst keine neue Senioren aufnehmen. Der Grund: Es fehlt an Pflegepersonal. „Darüber hinaus sind keine erheblichen Mängel festgestellt worden. Die Heimaufsicht hat keine heimaufsichtsbehördliche Verfügung angeordnet“, teilte Regionssprecherin Sonja Wendt mit. Der Aufnahmestopp sei freiwillig vereinbart worden.

DRK-Regionschef Anton Verschaeren wollte sich zu weiteren Fragen der NP nicht äußern. „Die Region hat alles gesagt“, meinte er. Er lässt aber durchblicken, dass Personalmangel in der Pflege ein allgemeines Problem sei.

40 Prozent der Heime zeitweise mit zu wenig Personal

Eine Anfrage bei der Heimaufsicht der Stadt und der Region hat ergeben, dass fehlendes Personal eher die Regel als die Ausnahme in den Seniorenheimen ist. So teilte Christina Merzbach, Sprecherin der Stadt Hannover, mit: „Im Jahr 2020 wurde sechsmal die Unterschreitung der Fachkraftquote in unterschiedlichem Maße festgestellt.“ Es habe 48 Überprüfungen gegeben.

Bei der Region Hannover ist die Zählweise etwas anders. „Schätzungsweise 40 Prozent der Heime gelingt es nicht, die gesetzlich vorgegebene Fachkraftquote zu jeder Zeit zu erfüllen“, erklärte Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover.

Zu den häufigsten Mängeln zählt die Heimaufsicht in Stadt und Region: die Unterschreitung der Fachkraftquote, Mängel in der Dokumentation, Mängel in der Medikamentenverwaltung und der pflegerischen Versorgung. Wobei ein Mangel den anderen begründet. Für Nina Fleischmann, Professorin für Pflege und Gesundheit an der Hochschule Hannover, sorgt der Personalmangel in Pflegeheimen für einen schlechteren Gesundheitszustand der Bewohner, das sagte sie im NP-Interview.

Heimschließungen sind das allerletzte Mittel

Personalengpässe werden kurzfristig mit Zeitarbeitskräften kompensiert. Auch Schulungen und Fortbildungen der angelernten Kräfte zu Pflegefachkräften und Personalaustausch bei Trägern mit mehreren Heimen seien häufige Maßnahmen für die Personalgewinnung.

Heimschließungen hat es im vergangenen Jahr weder in der Stadt noch im Umland gegeben. „Das ist das allerletzte Mittel“, so Regionssprecherin Kreutz. Im Jahr verhänge die Heimaufsicht der Region etwa fünf Anordnungen (zum Beispiel ein Aufnahme- und Wiederbelegungsstopp). In Hannover sei eine solche Zwangsmaßnahme 2020 nicht notwendig gewesen, sagte Pressesprecherin Merzbach.

„In der Regel besteht ein hohes Eigeninteresse der Heime an einer guten Lösung“, sagt Kreutz. Erst wenn freiwillige Vereinbarungen wie im DRK-Heim nicht eingehalten werden, gebe es eine heimaufsichtliche Anordnung.

Von Thomas Nagel