Region Hannover: Linke loben CDU-Dezernentin

Der Posten des neuen Finanzdezernenten in der Region Hannover wird erst im November 2020 besetzt. Doch jetzt ist schon ein handfester politischer Streit entbrannt. Nun fordert die Linke in der Regionsversammlung, das Dezernat einzusparen.

Und das mit überzeugenden Argumenten: So habe Barbara Thiel ( CDU, heutige Landesdatenschutzbeauftragte) bis Ende 2012 das Dezernat für Finanzen, Gebäudemanagement, IT, Gesundheit und Sicherheit geleitet. „Sie machte einen guten Job“, lobt Linke-Fraktionsvize Michael Fleischmann.

Seit 2012 gibt es fünf Dezernate

Dann habe die Regionsspitze den Fehler gemacht, einen „Versorgungsposten“ für Andrea Fischer zu schaffen. Sie sei dann Finanzdezernentin geworden. „In ihrer achtjährigen Amtszeit glänzte sie nicht nur durch Inkompetenz, sondern verursachte mit ihrem Dezernat auch jährliche Kosten von mehreren hunderttausend Euro“, sagt Fleischmann. Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) hatte damals die Einführung des fünften Dezernats mit den vielen Unternehmensbeteiligungen der Region erklärt.

Die Grünen fordern nun wiederum, dass das Finanzdezernat in ihren Händen bleibt. „Auch als es in der Region eine rot-grüne Mehrheit gab, waren die drei stärksten Fraktionen im Dezernentenkreis vertreten“, sagt Grünen-Fraktionschefin Evrim Camuz. Und hier irrt sie. In der ersten Wahlperiode (2001 bis 2006) gab es von der größten Oppositionsfraktion, damals die CDU, keinen Dezernenten. Das änderte sich erst, als Jagau 2006 Regionspräsident wurde.

Wie dem auch sei, die SPD hat sich bei der Suche eines neuen Dezernenten das Vorschlagsrecht vorbehalten. Bislang ist nur Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent, SPD-Mitglied. Die drei anderen Dezernentinnen sind eventuell parteilos oder gehören der CDU an. Das Begehren der Grünen sei aussichtslos, heißt es.

Von Thomas Nagel