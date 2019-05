Hannover

Es gibt viele kleinere Projekte der Region, die sich dem Schutz einzelner Arten widmen, wie etwa dem Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Für den Erhalt dieser Schmetterlingsart wurde in Zusammenarbeit mit dem BUND ein etwa 6000 Quadratmeter großes Gebiet bei Ingeln-Oesselse ( Laatzen) als Geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen. Artenschutz als Biotopschutz – doch das ist wenig mehr als ein zwar wichtiger aber dennoch kleiner Tropfen auf den heißen Stein.

Insbesondere als vereinzeltes Biotop ist der ökologische Effekt am Ende gering, erst wenn mehrere miteinander vernetzt sind, können sie einen ausreichenden Lebensraum bieten. Aber: „Intensive landwirtschaftliche Nutzung der Flächen und Naturschutz passen nicht zusammen“, sagt Wolfgang Fiedler vom Team Naturschutz der Region. „Wir bräuchten etwa auf zehn Prozent der Flächen naturnahe Nutzung, wenn wir wirklich etwas erreichen wollen.“

Landwirtschaft gegen Naturschutz ?

Das geht natürlich nur, wenn die Landwirte mit im Boot sind. „100 Prozent intensive Landwirtschaft bedeuten null Prozent Naturschutz“, betont auch Fachbereichsleiterin Sonja Papenfuß. Über den Vertragsnaturschutz will die Region die Bauern dafür gewinnen, sich aktiv zu beteiligen.

Dabei geht es auch um Begriffe, das „wording“, wie es Papenfuß ausdrückt. „Landwirte sind eine stolze Berufsgruppe“, weiß sie. Weshalb sie „Entschädigung“ für stillgelegte oder naturnah bewirtschaftete Flächen für den falschen Begriff hält. „Landwirte produzieren Nahrungsmittel. Warum aber nicht umdenken und Feldlerchen und Bienen produzieren?“ fragt sie. „Wir wollen weg von diesem negativen Bild der Entschädigung für Einkommensverluste. Naturnahe Landwirtschaft ist eine Dienstleistung für die Gesellschaft.“ Und Fiedler ergänzt: „Es ist doch egal, womit ich Ertrag erziele.“

Geld muss aus anderen Töpfen kommen

Um allerdings ein vergleichbares Einkommen mit naturnaher Landwirtschaft zu erzielen, reicht die Summe, mit der die Region den Vertragsnaturschutz finanziert, nicht aus. Im Haushalt 2018 waren dafür insgesamt 150 000 Euro eingestellt, 128 000 Euro davon als Entschädigungen. Bei den Betroffenen kam das in Verbindung mit dem Landvolk-Verband entwickelte Programm dennoch gut an, 90 Landwirte beteiligten sich. „Ich habe noch mit keinem gesprochen, der sagt, er würde das nicht machen“, so Fiedler. Ausreichendes Geld für ein Produkt Naturschutz muss indes auch aus anderen Quellen kommen, aus Töpfen der EU und des Bundes. „Wir müssen das System auf den Kopf stellen“, betont der Naturschützer.

Selten: Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Quelle: Rosenzweig

Naturnahe Landwirtschaft, das heißt zum Beispiel das Anlegen von Blühstreifen für Bienen, Hamster und Rebhühner oder auch Lerchenfenstern in Feldern, kleine Saatlücken als Rückzugsräume für die Bodenbrüter. Für die jetzt anlaufende zweite Runde des Vertragsnaturschutzes hat die Region ihre Förderung auf 300 000 Euro erhöht.

Aktuell gibt es in der Region 38 rechtskräftig ausgewiesene Naturschutzgebiete, die 3,3 Prozent der Regionsfläche umfassen. Rechnet man die Gebiete hinzu, die für eine Ausweisung in Frage kommen, wären dies bereits 12,7 Prozent. Am Steinhuder Meer, in die Moore aber auch in die südliche Leineaue wurde seit 30 Jahren viel investiert, mit Erfolg: Der Weißstorch ist da, der Biber ist zurück. „Ich bin selbst erstaunt, wie schnell sich Natur erholen kann“, so Papenfuß.

Region kauft Flächen auf

Die Region kauft auch aktiv Flächen an, etwa im Moor zur Wiedervernässung. Gemeinsam mit der Leibniz Universität soll dort ein fünfjähriges Projekt aufgelegt werden, um gefährdete Insekten wie Mooshummel oder Libelle auf die abgetorften Flächen zurückzubringen. „Wasser ins Moor zu bringen, reicht dafür nicht“, erklärt Fiedler.

Im Raum Neustadt wurden Flächen am Nordrand des Toten Moores für ein Beweidungsprojekt mit Heckrindern angekauft, einer Nachzüchtung des Auerochsen. Sie werden auf 60 Hektar als Geheimwaffe gegen einen pflanzlichen Invasoren eingesetzt: die Späte Traubenkirsche. Dieses aus Nordamerika stammende Gewächs verschatte alles, so Fiedler, und nehme anderen Pflanzen das notwendige Sonnenlicht. Die Heckrinder aber haben sich auf die Traubenkirsche spezialisiert. Nützlicher Zusatzeffekt: Ihr Kot zieht zahlreiche Insekten an.

„Es gibt viele kleine Bausteine“, sagt Fachbereichsleiterin Papenfuß. „Was wir bräuchten, wäre eigentlich ein Kümmerer für das Thema Artenschutz.“ Das Beste wäre allerdings, wenn alle mitdenken würden, „und wir nicht alles vorgeben müssten“, appelliert sie an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen.

Von Andreas Krasselt