Hannover

Die Region Hannover hat sich ein ein mobiles Hochwasserschutzsystem angeschafft. Am Donnerstag wurde es der Regionspolitik im Ausschuss für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten präsentiert.

Das System kann laut Regionsverwaltung „im Einsatzfall an die jeweilige Schadensstelle gebracht werden und somit auf einen Schlag für einen gewissen Grundschutz bis zu einer Höhe von 1,40 Metern bei schnell ansteigendem Hochwasser sorgen“. Und das auf bis zu einem Kilometer Länge.

„Möglichst leicht transportabel“

Bei der Anschaffung habe man Wert gelegt auf ein „möglichst leicht transportables und mit wenig Personal auf- und abbaufähiges System“, das sich „auch flexibel an Unebenheiten am Boden anpassen kann“.

Darüber hinaus sei es hinsichtlich der Aufbaulängen flexibel „und bei einem Ausfall eines Teilstückes weiterhin stabil, da sich beschädigte Segmente austauschen lassen“. Geeignet sei es für „normale“ Hochwasserlagen – nicht für solche wie vor Kurzem nach dem extremen Starkregen in Nordrhein-Westfalen. Eingesetzt werden kann das Hochwasserschutzsystem in der gesamten Region.

Die Anschaffungskosten haben laut Region 180.000 Euro betragen. Jürgen Buchholz von der SPD-Fraktion kommentierte das so: „Lieber etwas vorhalten und nicht brauchen, als etwas brauchen zu müssen und es nicht zu haben!“

Laubbläsern füllen das System mit Luft

Das von der Region erworbene System (Hersteller: Flexibox Container GmbH, Würzburg, bekannt auch für die großen Transportsäcke – „Big Bags“ – aus Kunststoffgewebe) besteht aus 200 einzelnen Modulen (je etwa 22 Kilogramm schwer), die mit gewöhnlichen Laubbläsern mit Luft gefüllt und dann an ihren Einsatzort getragen und per Klettverschluss verbunden werden. Die Feuerwehr pumpt die Kammern mit Wasser voll und so entsteht eine Barriere zwischen Fluss und Wasser.

Das System soll die bisher eingesetzten Sandsäcke ersetzen. Laut Hersteller dauert der Aufbau für eine Strecke von 100 Metern mit zwei bis drei Personen etwa eine bis drei Stunden. Flexibox-Geschäftsführer Christian Orth, der den Ausschussmitgliedern das Prinzip nach der Sitzung im Innenhof des Regionshauses vorführte, versichert, dass die gefüllten Kunststoffgewebesäcke besser abdichten als Sandsäcke: „Das Wasser passt sich Unebenheiten am Boden besser an als der Sand in Säcken.“

Weniger Aufwand, wiederverwendbar

Der Aufwand ist laut Orth deutlich geringer als mit Sandsäcken. So braucht es laut dem Hersteller etwa für einen herkömmlichen, 100 Meter langen und einen Meter hohen Sandschutzwall rund 16.000 Sandsäcke, für 1,4 Meter Höhe sogar 34.000. Die müssen zuerst mühsam befüllt und womöglich mit Lkw angekarrt werden. Das Flexiboxsystem ist auf Europaletten lagerbar, leicht – und kann vor allem auch wiederverwendet werden. Der Sand muss nach dem Hochwassereinstz entsorgt werden, oft auch als Sondermüll, da etwa mit Öl und Schmierstoffen oder Chemikalien verseucht.

Die Stadt Laatzen hat sich ebenfalls ein solches mobiles Hochwasserschutzsystem angeschafft, hat 74 der je fünf Meter langen Elemente und kann so einen bis zu 370 Meter langen mobilen Schutzwall errichten – allerdings nur mit einer Höhe von einem Meter.

Von Ralph Hübner