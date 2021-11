Hannover

Die geplante Abschaffung der Restabfallsäcke im Umland stößt beim Abfallentsorger Aha auf Zustimmung. Wie die Umstellung auf eine Tonnenabfuhr aber konkret umgesetzt werden kann, ist noch unklar.

In einer offiziellen Stellungnahme vermeidet Aha-Chef Thomas Schwarz sogar den Begriff der Restmüllsäcke. Man begrüße den Koalitionsvertrag von SPD und den Grünen, mit dem die Klimaneutralität in der Region Hannover bis spätestens 2035 erreicht werden soll, heißt es dort recht allgemein. „Insbesondere freut sich Aha über das Bekenntnis zur kommunalen Abfallentsorgung und damit zum Zweckverband“, so Schwarz weiter. „Die Politik hat im Koalitionsvertrag die vorhandenen Zielkonflikte, wie Bezahlbarkeit, Komfort oder Ökologie, skizziert. Gemeinsam mit dem, was Aha in seinem Zukunftskonzept bereits vorbereitet hat, wird daraus ein vernünftiges Gesamtwerk werden.“

CDU will Wahlsystem

Kein Wort über das Problem, wo denn die Tonnen im Zweifelsfall aufgestellt werden sollen, wenn kein ausreichender Platz vor der Haustür vorhanden ist. „Gerade im Umland haben wir zahlreiche Neubaugebiete, in denen das Aufstellen von Abfalltonnen nicht eingeplant wurde“, so der Vorsitzende der CDU-Regionsfraktion, Bernward Schlossarek. Die CDU in der Region habe sich bislang immer gegen eine „Zwangsbeglückung mit Tonne“ gewehrt. „Wir wollen ein Wahlsystem. Viele Bürger wünschen sich den Restmüllsack.“

Der Verband Wohnungseigentum Niedersachsen befürchtet darüber hinaus wegen der unterschiedlichen Haushaltsgrößen eine Zunahme der Gebührenungerechtigkeit. „Die Müllverursachung wird dann nicht mehr individuell ab- und zugerechnet, sondern auf alle gleichermaßen verteilt“, sagt Landesverbandschef Tibor Herczeg. „Deshalb bezahlen Singlehaushalte mit weniger Müll ebenso für den Müll von Familien, und werden deutlich benachteiligt.“ Insbesondere Besitzer von Einfamilienhäusern würden überproportional belastet.

Verband will sie intelligente Tonne

„Bei der Sackabfuhr braucht man nur so viel Säcke, wie man Müll produziert, und bezahlt das auch“, so Herczeg. „Bei Tonnen wird pauschal gerechnet, egal ob voll oder leer.“ Daher fordert er, die Einführung der Tonne auch mit der Einführung neuer Technologien, einem sogenannten smart waste management, zu verbinden, einer Art intelligenter Tonne. „Dadurch würde genau nach dem Verursacherprinzip eine individuelle Müllgebühr gerecht berechnet werden können und eine Müllabfuhr nach Bedarf gestaltet werden.“

Bernward Schlossarek sieht zusätzlich das Problem, dass bei einer pauschalen Lösung weniger auf Müllvermeidung geachtet werden könnte. „Es muss klar sein, dass der, der nur wenig Müll produziert, dafür auch belohnt wird“, betont er. Insbesondere bei Großcontainern an Mehrfamilienhäusern könnte die Mülltrennung auf der Strecke bleiben, befürchtet er.

Rot-Grün will die Umstellung von den Plastiksäcken auf die Tonne so schnell wie möglich, aber schrittweise umsetzen. Denn Plastiksäcke schaden der Umwelt. Diesen Aspekt sieht auch Schlossarek. „Wir hätten uns gewünscht, dass Aha recycelbare Säcke produziert“, sagt er. Allerdings habe auch die CDU die Gesundheit der Müllwerker im Auge. Die sei, wie auch Aha bereits als Argument für die Tonne ausführte, durch Tragen und Werfen der Säcke stärker belastet.

Aha rechnet mit Bedarf von 70.000 Tonnen

Wie Aha-Chef Thomas Schwarz auf Nachfrage schließlich doch erklärte, hat immerhin das Interesse an Restmüllsäcken bereits abgenommen. Denn aktuell seien nur 205.974 Gutscheine für jeweils 26 Rollen mit 20 Säcken angefordert worden, rund 70.000 weniger als zuvor noch kalkuliert worden war. Bei der Umstellung rechnet Schwarz aber mit einem Bedarf von voraussichtlich 70.000 Tonnen als Ersatz für die Säcke. Etwa 16 Prozent der Haushalte im Umland wären davon noch betroffen. „Das wird Überzeugungsarbeit kosten“, so Schwarz. „Eine Umsetzungsplanung ist erst in Arbeit.“

Von Andreas Krasselt