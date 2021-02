Hannover

Gut 5000 junge Männer und Frauen in der Region Hannover stehen kurz vor der Gesellenprüfung. Hunderte von ihnen, Friseure ebenso wie Verkäuferinnen oder Gastronomiekräfte, haben Praxiserfahrung durch den Lockdown eingebüßt. Harte Bedingungen – aber vermutlich nur der Vorgeschmack auf noch schwierigere Zeiten. Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen werde dazu führen, dass zwei, wenn nicht gar drei Jahrgänge um Ausbildungsplätze konkurrieren, befürchtet Steffen Krach, SPD-Kandidat fürs Amt des Regionspräsidenten.

Betriebe, die ums eigene Überleben kämpfen, ließen sich schwerer auf Ausbildung ein, beobachtet Krach. Schon jetzt steige die Jugendarbeitslosigkeit rasant an. Bei den noch nicht 25-Jährigen liegt aktuell die Zahl um 38 Prozent höher als noch im September 2019. Immer länger dauere es, bis sie einen Job finden.

„Corona hat sowohl die Berufsorientierung als auch die Auswahlphase deutlich beeinträchtigt und verzögert“, sagt Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK). Schon als Folge des ersten Lockdowns habe sich die Nachwuchsrekrutierung in vielen Unternehmen stark verzögert.

Kooperation mit Bund geplant

In der sehr schwierigen Phase müsse dem Berufsnachwuchs eine Perspektive geboten werden, findet Krach, Noch-Staatssekretär in Berlin. Berufsberatung ausweiten, Vermittlung stärken sind da nur die ersten Schritte. Krach will den großen Wurf, ein in Deutschland bislang einmaliges Unterfangen: In Kooperation mit dem Bund soll in der Region Hannover eine kommunale Übernahmegarantie und eine Ausbildungsplatzgarantie gelten.

Dieser große Wurf ist ein Wahlversprechen. Krach: „Ich mache mich mit dem Starke-Azubis-Programm und der Übernahmegarantie dafür stark, dass es in der Region Hannover keine Corona-Generation gibt.“ Die SPD sende das Signal: „Die Region Hannover lässt niemanden zurück.“ Die Verwaltung, an deren Spitze er arbeiten will, könne ein Antriebsmotor sein. Schon deswegen, weil die Region Trägerin der beruflichen Schulen ist.

Neues Bündnis in Sicht?

In Zusammenarbeit mit Betrieben und Gewerkschaften könne der regionale Bildungsrat zu einem breiten Bündnis für Ausbildung ausgeweitet werden, schlägt Krach vor. Die Bündnispartner aus der Verwaltung, den Regions-Tochterunternehmen und der Wirtschaft sollen sich verpflichten, nach Unternehmensgröße gestaffelt, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Damit der Einsatz für Berufsnachwuchs auch in schwierigen Zeiten möglich ist, setzt Krach auf Förderinstrumente. Tarifgebunden, mitbestimmt, vollwertig und qualitativ gut sind seine Erwartungen an Ausbildung. Parallel dazu könne die Zahl der Jugendberufsagenturen ausgeweitet werden. Aktuell gibt es zwei Standorte in Hannover und Garbsen. Ein dritter in Neustadt wird 2022 entstehen. Noch, so der SPD-Spitzenkandidat für die Regionswahl, sei das Angebot zu klein.

Aufstieg durch Bildung

„Wir machen uns stark für die Zukunft“ – diesen Slogan setzt der Vater zweier Söhne als Motto über sein Konzept. Aufstieg durch Bildung sichern, Chancengleichheit garantieren, das seien die Ziele.

Die Verantwortlichen bei der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer werden sich gewiss über die Unterstützung freuen. Gerade in Corona-Zeiten. „Vorbereitung und Prüfungen für viele Auszubildende sind ein erheblicher Kraftakt, und ihr Abschluss verdient großen Respekt“, findet IHK-Hauptgeschäftsführerin Bielfeldt.

Anforderungsniveau ändert sich nicht

Carl-Michael Vogt von der Handwerkskammer berichtet, bei den Gesellenprüfungen im Winter (und das sei der größere Teil) habe es keine Ergebnisse gegeben, „die uns unruhig werden lassen müssten“. Die fachpraktische Ausbildung sei gewährleistet – auch bei den 140 angehenden Friseuren und Friseurinnen in der Region, die im Sommer ihr Können zeigen müssen.

Er ahnt aber auch, dass der Lockdown Folgen für die Wissensvermittlung haben könnte. Das Anforderungsniveau dürfe nicht in Frage gestellt werden, meint er, und appelliert , „nicht zwingend die volle Bandbreite der im gerade im Handwerk sehr komplexen Ausbildungsthemen“ einzufordern.

Wenn Corona die Ausbildung behindert: Die Einzelhandels-Kauffrau

Katharina Hohmann ist im zweiten Lehrjahr als Kauffrau im Einzelhandel im Traditionshaus I.G. von der Linde in der Innenstadt von Hannover. „Als Corona kam, war ich gerade ein halbes Jahr im Haus und im Bereich Herrenwäsche“, erinnert sich die 20-Jährige an den ersten Lockdown, der „mich total unzufrieden gemacht hat. Ich liebe diesen Beruf so sehr und war gerade dabei, ihn zu erlernen, als die Pandemie uns alle gestoppt hat“.

Der jungen Frau, die noch bei ihren Eltern wohnt, fehlt der Kontakt zu Kunden und Mitarbeitern, der zu den beiden Mit-Azubis ist intakt geblieben. „Wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und tauschen uns oft aus.“

Normalerweise sind für jede Station im sechsstöckigen „Ideenhaus für Wäsche, Haus- und Heimtextilien, Bademode, Dessous und junge innovative Ideen“ volle drei Monate vorgesehen. „Die Bandbreite ist riesig und reicht von Kindermode bis Damenwäsche“, weiß Hohmann, „du musst doch alles kennenlernen, um beurteilen zu können, wo du hinterher am liebsten arbeiten möchtest, wenn es die Chance gibt, übernommen zu werden.“

Draußen vor der Tür: Katharina Homann macht bei I.G. von der Linde kann durch die Einschränkungen keine ordentlichen Lehrerfahrungen sammeln. Quelle: Michael Wallmüller

Das allerdings klappt schon rein zeitlich nicht mehr: „Ich habe noch vier Abteilungen vor mir, aber bis zur Prüfung nur noch acht Monate.“ So fühlt sie sich von Corona „ein bisschen bestohlen um einen Teil meiner Ausbildung, ich brauche doch alle Erfahrungen als Rüstzeug für meine berufliche Zukunft“.

Der Unterricht in der BBS Handel wird manchmal über Online-Kurse, manchmal über zugeschickte Aufgaben gesteuert, „die Lehrer geben sich wirklich Mühe und versuchen, uns alles beizubringen, was wir für die Prüfungen brauchen, aber natürlich ist es was anderes, ob du zu Hause für dich lernst oder in der Schule mit Gleichgesinnten.“

Ihre erste Abschlussprüfung ist schon im Mai diesen Jahres, die zweite im kommenden Jahr, „ich kann nur alles tun, was in meiner Macht steht, um gut vorbereitet zu sein“.

Katharina Hohmann freut sich, dass mit dem Abhol-System „Click and Collect“, das auch I.G. von der Linde betreibt, „ein bisschen Leben in die Innenstadt kommt“, hat „aber auch Sorge um unsere City. Was wird alles fehlen, wenn die Pandemie vorbei ist?“ Und sie findet, dass „Geschäfte mit wirklich guten Hygienekonzepten die Chance bekommen müssten, unter Auflagen zu öffnen“. Dann, ist sie sicher, „wären wir mit dabei. Unsere Abteilungen sind so groß, da kann man wirklich Abstand halten.“ So muss auch die angehende Einzelhandelskauffrau „hoffen, dass es bald wieder weitergehen kann mit meiner Ausbildung“. Dass sie den richtigen Beruf gewählt hat, „davon bin ich mehr denn je überzeugt“.

Wenn Corona die Ausbildung behindert: Die Restaurant-Fachfrau

Johanna Bremer ist im dritten Lehrjahr zur Restaurantfachfrau in der „Lieblingsbar“ am Herrenhäuser Markt, die 2019 zur „Bar des Jahres“ gewählt und bei der „Nacht der Gastronomie“ ausgezeichnet wurde. „Ich war gerade im zweiten Lehrjahr, als Corona anfing, unser Leben durcheinanderzuwirbeln“, sagt die 26-Jährige mit Fachabitur, „im ersten Lockdown mussten wir schließen, so war ich im März und April viel zu Hause.“

„Mir fehlt der Kontakt zu den Gästen, das Bedienen, das Lernen mit und am Gast“, sagt Bremer, die mit ihrem Bruder Hannes noch bei der Mutter in Neustadt lebt, „normalerweise bekommst du von Tag zu Tag mehr Routine, in dieser Zeit leider nicht.“ Sie findet es „erdrückend, wenn man nicht seiner Arbeit nachgehen kann, gerade als Azubi, wo du immer alles aufsaugen und abspeichern willst“. Aber sie ist auch dankbar für das Programm, das die beiden Chefs für ihre insgesamt zehn Auszubildenden erarbeitet haben. „Ich bin sehr häufig im Laden und arbeite an Projekten“, erklärt Bremer. Derzeit kreiert sie mit Kollegen neue Drinks, peppt den Onlineshop auf und schreibt zu jedem Getränk auf der Karte die Besonderheiten auf – für den nächsten Azubi-Jahrgang. „Gerade sind wir bei den Gin-Sorten. Welchen Gin empfehlen wir warum zu welchem Essen“, sagt Johanna Bremer, die in der Lieblingsbar auch ihren Liebling kennengelernt hat. Freund Kai hat vor einem Monat ausgelernt.

Gibt nicht auf: Johanna Bremer ist Auszubildende in der „Lieblingsbar“ am Herrenhäuser Markt. Quelle: Davideit

Im Juni hat sie Prüfung und hofft, trotz des Homeschoolings bei der BBS 2 gut vorbereitet zu sein. „Wir bekommen Aufgaben, die wir innerhalb eines Zeitfensters zu lösen haben und die meistens noch am selben Tag bewertet werden.“ Oft denkt Bremer an die älteren Gäste, Stammgäste bei Kaffee und Kuchen, „viele entkommen bei uns der Einsamkeit. Ich hoffe, dass sie jetzt noch Kontakte haben“.

Sie selbst ist mit den Azubi-Kollegen vernetzt, hat sogar in Corona-Zeiten einen Barmixer-Kurs absolviert und geht jetzt den Englisch-Schein an. Sie will sich international aufstellen, sieben Monate hat sie schon in Japan gelebt und gearbeitet, diese Sprache beherrscht Johanna Bremer bereits. Warum „Friseure öffnen dürfen und wir nicht“ versteht sie nicht, „ich würde mir an der Stelle mehr Gerechtigkeit wünschen.“ Aufgeben oder die Ausbildung jetzt hinschmeißen „kommt überhaupt nicht in Frage“. Johanna Bremer hat in der Gastronomie „meinen Traumjob gefunden, für den lohnt es sich allemal zu kämpfen“.

Wenn Corona die Ausbildung behindert: Die Friseurin

Cynthia Richter ist 20 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr als Friseurin bei „Trio Hair“: „Ich war mitten im ersten Lehrjahr, als der Lockdown die Ausbildung erstmal gestoppt hat. Da habe ich vier Wochen zu Hause gesessen und Däumchen gedreht“, sagt die junge Frau, die mit Freund Zabi seit kurzem in Ricklingen wohnt. Von der BBS fürs Friseurhandwerk in Springe kamen über WhatsApp Aufgaben, „die aber keiner kontrolliert hat. Du brauchtest schon Eigenantrieb, um da am Ball zu bleiben.“

In den letzten zwei Lockdown-Wochen wurden die 15 Auszubildenden des Unternehmens in der Academy am Thielenplatz weiter ausgebildet „so gut es eben ging. Wir durften immerhin an Puppen arbeiten, damit wir praktisch nichts verpassen“, so Richter, die aber „immer wieder in ein kleines Loch“ fiel, „weil das Üben am Puppenkopf auf Dauer eben doch frustriert. Die Prüfungen finden an echten Modellen statt, das ist natürlich was gravierend anderes.“ Getragen hat sie in diesen schweren Phasen die Gemeinschaft der Trio-Hair-Azubis. „Wir haben uns untereinander gestärkt und Mut zugesprochen. Und bis jetzt hat tatsächlich keiner aufgegeben. Wir wollen alle diesen Ausbildungsabschluss und nun müssen wir eben alle durch diese Pandemie durch.“

BLEIBT DRAN: Cynthia Richter im Schulungszentrum. Quelle: privat

Richter hat sich oft zu Hause mit ihrer großen Leidenschaft beschäftigt, dem Gesang, sie ist auch schon bei Veranstaltungen aufgetreten. Zwei eigene Songs hat sie in der Corona-Zeit geschrieben. Der eine heißt „Dass du mich liebst“, der andere „Was du brauchst“.

Was sie braucht, weiß Cynthia Richter natürlich ganz genau: „Ein gutes Ende meiner Ausbildung und einen guten Abschluss.“ Die ersten Zwischenprüfungen sind schon im März, in der Theorie wie in der Praxis. „Wir lernen, so gut es geht und üben so gut es geht. Mehr können wir nicht machen. Aber die echten Kunden fehlen schon sehr.“

Dass ihre Branche am 1. März öffnen darf, das „freut uns natürlich sehr“, gerecht allerdings „finde ich das nicht. Warum darf nicht auch die Nagelpflege, das Kosmetikstudio oder das Restaurant öffnen, wenn es ein gutes Hygienekonzept gibt?“ Mehr Klarheit und mehr Gerechtigkeit wünscht sich Cynthia Richter, die dankbar ist, „dass ich bei so einer großen Firma meine Ausbildung machen darf. Da habe ich viele Mit-Azubis, denen es genauso geht wie mir. Das hilft.“

Von Vera König und Christoph Dannowski