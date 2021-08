Region Hannover: Keine neue Allgemeinverfügung trotz hoher Sieben-Tages-Inzidenz

Hannover

Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region Hannover liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag bei 59,8. Damit wurde der Corona-Schwellenwert von 50 überschritten. Dennoch habe sich die Region Hannover dazu entschieden, am Montag keine Allgemeinverfügung zu veröffentlichen, so Regionssprecher Christoph Borschel. Der Grund: Für Mittwoch ist eine neue Landesverordnung angekündigt. Die Region werde demnach erst am Mittwoch auf der neuen Rechtsbasis eine Allgemeinverfügung vorbereiten.

„Wir müssen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit handeln und beachten, was Ziel der Verordnung ist. Es kann nicht darum gehen, nur den Paragraphen Genüge zu tun“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Montag. Ziel sei schließlich, die Infektionen einzudämmen. „Und dafür brauchen wir Klarheit, alles andere wäre auch für die Bürgerinnen und Bürger kaum nachvollziehbar“ sagte Jagau weiter. Es sei nicht sinnvoll, für einen Tag Regelungen zu veranlassen, die am Mittwoch schon wieder hinfällig seien.

Die Region Hannover hat nach Angaben der Region seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 50.719 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.544 Personen als genesen aufgeführt. 1.091 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt seien 1084 Menschen in der Region infiziert.

Von Sophie Peschke