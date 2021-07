Hannover

Quarantäne trotz vollständigem Impfschutz? „Ja, kann sein“, sagt das Landesgesundheitsamt. Die Region Hannover will das aber nicht so handhaben.

Menschen mit vollem Impfschutz können nach einem Kontakt mit einem Corona-Infizierten auch in Niedersachsen im Einzelfall in Quarantäne geschickt werden, erklärte am Freitag ein Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (LGA).

Faktor Infektionslage

Die Gesundheitsämter könnten im Einzelfall und mit Begründung von der entsprechenden Empfehlung des Robert Koch-Institutes (RKI) abweichen - etwa, wenn es „die Infektionssituation erfordere“.

Was das heißt, bleibt unklar: Matthias Pulz, Präsident des Landesgesundheitsamtes, sagte der NP auf die Frage, was man sich konkret unter „Infektionssituation“ als Entscheidungsmaßstab vorstellen müsse, dass das „jetzt erstmal so stehen“ bleibe, also nicht konkretisiert wird. Damit bleibt offen, ob sich die regionalen Gesundheitsämter etwa an Inzidenzwerten orientieren sollen.

Eigene Verantwortung

Grundsätzlich würden die 44 Gesundheitsämter (in Niedersachsen laut dem LGA „in eigener Verantwortung“ über die Auflagen und Maßnahmen entscheiden, mit denen das Risiko einer Ausbreitung des Corona-Virus minimiert werden soll.

Region: Einfach per E-Mail aus der Quarantäne

Von der Regionsverwaltung heißt es dazu auf Anfrage der NP: Wer aktuell vom Gesundheitsamt der Region Hannover in Quarantäne versetzt wird, aber einen vollständigen Impfschutz nachweisen kann, ist von der Quarantänepflicht ab dem Moment befreit, in dem der Nachweis in elektronischer Form per E-Mail an das Gesundheitsamt übermittelt wird (Adresse: coronavirus@region-hannover.de)

Vollständig geimpft bedeute: 14 Tage nach zwei Impfungen mit Biontech, Moderna, Astrazeneca oder nach einer Impfung mit Johnson & Johnson. Das gleiche gilt für den Nachweis der Genesenen.

Ausnahmen

Auf Nachfrage heißt es allerdings: „In begründeten Einzelfällen – etwa, wenn eine bisher unbekannte Mutationsart vorliegt – kann auch abweichend von diesem Grundsatz entschieden werden.“

Die Infektionslage habe jedoch „keinen Einfluss auf die Dauer oder den Ausspruch von Quarantäne“ (also anders als vom LGA empfohlen). Die Region Hannover orientiere sich am Vorgehen des RKI, welches derzeit empfehle, „Personen mit einem vollständigen Impfschutz von der Quarantäne als Kontaktperson auszunehmen“.

Test hilft nicht aus Quarantäne

Derzeit gebe es nach den Empfehlungen des RKI auch „keine Möglichkeit, mit einem negativen Test vorzeitig die Quarantäne zu verlassen“. Jedenfalls, wenn sie „aus Gesundheitsgründen“ (Kontakt zu infizierter/erkrankter Person) verhängt wurde – anders bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten, die per negativem Test die Quarantäne sofort beenden können.

Rat des RKI

Auch das RKI selbst rät in einem Punkt zur Abweichung vom Grundsatz: In Einzelfällen, wo bekannt sei, dass es Kontakt zu einem Infizierten mit den Virusvarianten Beta (B.1.351) oder Gamma (P.1) gegeben habe, sei eine Quarantäne für jegliche Kontaktpersonen immer empfohlen.

Von Ralph Hübner