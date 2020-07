Region Hannover: Jagau schwört auf schwierige Zeiten ein

Hannover

Die Corona-Krise trifft auch die Region Hannover finanziell hart. In einer Art Regierungserklärung schwor Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) am Dienstag die Politik in der Regionsversammlung auf harte Zeiten ein. In 2020 werde man „noch gut klarkommen“. Für 2021 rechnet er jedoch mit einem Defizit „im hohen zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Millionenbereich“.

Die Unsicherheiten über die Auswirkungen der Pandemie sind so groß, dass die Regionsverwaltung überlegt hatte, den Haushalt für das kommende Jahr erst im November einzubringen. „Aber auch dann hätten wir noch keine wirklich verlässlichen Zahlen“, berichtete Jagau. Deshalb habe man sich entschieden, beim September-Termin zu bleiben.

Jagau will bei Gutachten und Immobilienkosten sparen

Der Regionspräsident will „nicht gegen die Krise ansparen“. Gerade in der aktuellen Lage brauche es „weiter Investitionen der öffentlichen Hand“. Allerdings dürften „wir nicht wieder finanziell so abstürzen, wie nach der Gründung der Region“. Jagau will deshalb das Geld, das jetzt mehr ausgegeben wird, später wieder „zurückführen“. Ideen, wo er den Rotstift ansetzen will, hat er auch schon. Der Regionspräsident will weniger Geld für teure Gutachten ausgeben, außerdem glaubt er, dass sich bei den Kosten für die Verwaltungsgebäude sparen lässt, wenn „Mitarbeiter auch von Zuhause aus arbeiten“ – und dadurch weniger Räume benötigt werden.

Bei einigen Themen will Jagau jedoch trotz angespannter Haushaltslage auch dauerhaft kräftig investieren. „Der Klimawandel lässt sich durch die Corona-Krise nicht aufhalten“, warnte er. Zudem müsse weiter bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, „damit die Region nicht in eine Abwärtsspirale kommt“.

Kitas und Schulen: Eltern fordern Verlässlichkeit

In der sehen sich viele Familien mit Kindern schon jetzt. Einige von ihnen waren in die Regionsversammlung gekommen, um ihre schwierige Betreuungssituation zu schildern. Sie fürchten vor allem den Herbst, da schon jetzt Kinder mit leichtem Schnupfen aus Kitas nach Hause geschickt werden, weil die Einrichtungen befürchten, dass es sich um Corona-Symptome handelt.

Als Selbstständige könne sie dann „ihren Job an den Nagel hängen“, klagte eine Mutter aus Hannover. Und wenn man sich krank schreiben lasse, um das Kind zu betreuen, begehe man „eine Straftat“.

Keine Mehrheit für runden Hygiene-Tisch der Grünen

Die Grünen forderten, dass die Region einen runden Tisch ins Leben rufen soll, um zusammen mit Schulen und Kitas ein Konzept zu erarbeiten, mit dem Schließungen wie nach neuen Corona-Ausbrüchen wie zuletzt in Gütersloh oder Göttingen vermieden werden können. „Wir müssen Eltern eine dauerhafte und verlässliche Perspektive bieten“, forderte Grünen-Fraktionschefin Evrim Camuz.

Jagau betonte er habe „großes Verständnis“ für die Sorgen der Eltern. Den Vorschlag der Grünen lehnte er jedoch ab – und wusste dabei das Mehrheitsbündnis von SPD und CDU hinter sich, das dagegen stimmte. Dieser „suggeriere etwas, das wir nicht leisten können“. Die Sicherheit, die sich die Eltern wünschten, könne „niemand geben“. Die Verordnungen seien auch „Sache des Landes“. Die Region habe darauf „keinen Einfluss“.

Machen es sich Schulen und manche Lehrer zu leicht?

Schuldezernent Ulf-Birger Franz machte sogar den Schulen selbst Vorwürfe. Er berichtete in der Regionsversammlung, dass sich einige der Einrichtungen „einen schlanken Fuß“ machten. Eine hätte sogar per E-Mail um Schließung gebeten, weil sie kein Desinfektionsmittel mehr habe. Als diese aufgefordert worden sei, sich welches abzuholen, hieß es: Es stehe kein Auto zur Verfügung. „Das kann nicht sein“, kritisierte Franz.

Das Kultusministerium des Landes bemühe sich nach Kräften, trotz Corona eine möglichst gute Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Allerdings sei das schwierig, wenn sich „20 Prozent der Lehrkräfte“ abmelden, weil sie sich zur Risikogruppe zählen, so Franz.

Von Christian Bohnenkamp