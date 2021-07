Hannover

Wochenlang war seit dem Frühjahr der Inzidenzwert in der Region Hannover kontinuierlich gefallen und hatte schließlich dazu geführt, dass die Menschen wieder mehr Freiheiten genießen können. Seit zehn Tagen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz aber wieder an, jetzt rückt sogar die kritische Grenze von 10 näher. Für Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Sprung von 6,7 auf 7,5. Das ist über dem Inzidenzwert für ganz Niedersachsen (4,6) und dem Bund (5,2).

Am 28. Juni hatte der Inzidenzwert in der Region Hannover mit 3,1 seinen tiefsten Stand in diesem Jahr erreicht. Seitdem geht es wieder stetig aufwärts. Wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 10 ist, treten wieder Verschärfungen für das private und das öffentliche Leben in Kraft.

Region kann keine Ursache benennen

Falls es so kommt, werden die Verschärfungen vor allem die Menschen im privaten Bereich treffen. Derzeit sind Treffen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Menschen erlaubt, in geschlossenen Räumen mit bis zu 25 Menschen erlaubt. Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte werden nicht mitgezählt. Bei privaten Feuern dürfen noch mehr Menschen eingeladen werden, wenn alle Erwachsenen einen negativen Corona-Test vorweisen können. Nach Überschreiten des Inzidenzwerts von 10 fallen diese Freiheiten weg, dann dürfen sich drinnen und draußen wieder nur noch höchstens zehn Menschen treffen, vollständig Geimpfte und Kinder unter 14 Jahren zählen auch hier nicht mit.

Die Region kann keine konkreten Ursache für den Anstieg der Neuinfektionen benennen. Für den Anstieg auf einem „noch geringem Niveau wie aktuell“ gebe es vielfältige Ursachen, sagt Sprecher Christoph Borschel. Bei einem geringen Fallaufkommen wie derzeit reichten Infektionen im familiären oder privaten Kreis, um für einen Anstieg des Inzidenzwerts zu sorgen.

Delta-Variante wird dominanter

Die Delta-Variante werde, wie bereits in ganz Deutschland, auch in der Region Hannover eine dominierende Rolle einnehmen, sagt der Sprecher. Da sie nach derzeitigem Wissen ansteckender als der Corona-Wildtyp oder die britische Variante ist, sei auch weiterhin ein vorsichtiger und Umgang der Menschen miteinander weiterhin wichtig, betonte Borschel. Es sei nicht auszuschließen, dass die Zahl der Neuinfektionen temporär auf einem niedrigen Niveau weiterhin ansteige.

Das Gesundheitsamt werde die Kontaktnachverfolgung auch weiterhin intensiv vorantreiben, erläuterte der Sprecher. Damit sollen mögliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Infektionen entdeckt und Kontaktketten schnellstmöglich unterbrochen werden.

