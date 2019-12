Haushalt 2020 beschlossen

Hannover

Der Haushaltsplan 2020 für die Region Hannover ist beschlossene Sache: Mit den Stimmen der Mehrheitskoalition von SPD und CDU in der Regionsversammlung wurde der Handlungs- und Ausgaberahmen für das kommende Jahr im Umfang von 2,1 Milliarden Euro am Dienstagnachmittag beschlossen – etwa der gleiche Umfang wie fürs laufende Jahr.

Schwerpunkte der Investitionen – für die bis zu 120 Millionen Euro Kredit aufgenommen werden dürfen – sind: Ausbau der Krankenhäuser, neue Elektrobusse für den öffentlichen Nahverkehr, schnelles Internet in den Schulen – auch der Zoo soll profitieren. Die größten Investitionen: Klinikum Region Hannover (41 Millionen Euro) und die Krankenhausumlage des Landes (21 Millionen). Für den Verkehr sind 23 Millionen Euro geplant (etwa für den Bau von Hochbahnsteigen und den Radverkehr). Mittel fließen auch in Bauprojekte an den regionseigenen Schulen, etwa den Neubau einer Berufseinstiegsschule am Campus am Waterlooplatz in Hannover und eine neue Sporthalle an der BBS Springe.

SPD : Gegen Populismus

Silke Gardlo, SPD-Fraktionsvorsitzende, dankte der FDP und den Grünen für die „gute interfraktionelle Zusammenarbeit“ beim Haushaltsplan. Und sie verwahrte sich deutlich gegen Ansinnen, „die Förderung von bestimmten Trägern und Einrichtungen, besonders die, die sich für Gleichstellung, Diversität und Integration einsetzen, zu kürzen oder sogar auf Null zu setzen.“ Derartige Anträge seien ein „erneuter populistischer Versuch, Hand anzulegen an Aktivitäten im Sozial- und Umweltbereich und damit auch – wie etwa in der Flüchtlingsarbeit – ausgerechnet die Schwächsten zu treffen“. Dem stellten sich die Sozialdemokraten „entschieden entgegen“.

CDU : Gut aufgestellt

Roland Zieseniß, CDU-Fraktionschef, sieht in dem Haushaltsplan „viele richtungweisende Beschlüsse“, etwa für den Öffentlichen Nahverkehr und die Schulen. An den politischen Gegner gewandt sagte er: „Wenn Sie sagen, wir machten nichts, dann entbehrt das jeder Grundlage und ist auch populistisch!“ Froh zeigte er sich über die Einigung in Sachen Regionsumlage – doch in Richtung Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) sagte er: „Kritisieren aber muss man die Vorgehensweise, die Art und die Kommunikation“. Mit der CDU, die „für solides Wirtschaften“ stehe, sei „eine weitere Senkung der Investitionen nicht drin“. Unterm Strich sei der Haushalt 2020 „ein gut aufgestellter Haushalt“.

AfD : Zeichen für Bürokratie

Für die AfD kritisierte Christiane Wichmann nochmal das Geschehen um und die Entwicklung der Regionsumlage: „Zu Recht haben sich die Gemeinden gegen ihre Ansprüche gewehrt!“ Diese Haushaltsausweitung sei nur ein Zeichen „wachsender Bürokratie“. Ihre Empfehlung lautete daher: „Fahren Sie dieses 2,1-Milliarden-Euro schwere Brüssel-Kopie zurück.“ Das AfD-Motto sei „Leistung muss sich lohnen – am Ende muss es den Fleißigen in den Kommunen der Region besser gehen“. Der Haushalt aber sei „Politik für ausgewählte Bedarfsgruppen, nicht für das Volk“.

FDP : Notwendige Duftmarken

Die FDP-Fraktionschefin Christiane Hinze fand gute Worte zu den angestrebten Klimaschutzmaßnahmen, die sich im neuen Haushalt spiegeln: Es sei „tatsächlich notwendig, Duftmarken für Klimaschutzmaßnahmen in unserer Region zu setzen“.

Hannoveraner: Verlust des Heimatgefühls

Für die Hannoveraner würdigte Marina Sosseh den Haushaltsplanentwurf. Sie sieht teilweise „Verschwendung von Steuergeldern für aussichtslose Projekte“ – etwa dass die sozialen Ausgaben steigen und steigen würden, die Zahl der Bedarfe dafür auch. Da müsse man „sich schon mal fragen: Woran liegt das?“ Auch dürfe es „keine weiteren Anreize für Armutszuwanderung in die Region“ mehr geben. Wenn man sich durch die Kommunen und das Land hier bewege, habe man inzwischen „ein Stück Verlust des Heimatgefühls zu beklagen“.

Linke: Viel Unterstützenswertes

Jessica Kaußen, Fraktionsvorsitzende der Linken, sah trotz einiger Kritikpunkte insgesamt „viele Anträge, die absolut unterstützenswert sind“.

Gruppe Region: Langsam dämmert es

Bruno Adam Wolf von der Gruppe Region bedauerte, dass seine Gruppe recht machtlos in Sachen Haushaltsaufstellung sei: „Wie alles Jahre wieder haben wir die Innovationen – und Sie die Mehrheit!“ Er bedauerte, dass es etwa bei der „ Digitalisierung nicht vorangeht – aber langsam dämmert es Ihnen“, auch wenn man her mindestens „zehn Jahre hinterher“ sei.

Gruppe Regions-Linke: Schaulaufen

Für die Gruppe Regions-Linke kritisierte Manfred Milkereit die abschließende Haushaltsplanberatung der Regionsversammlung als „Schaulaufen, insbesondere von SPD und CDU“ – da ja ohnehin alles eng mit der Verwaltung abgestimmt sei. Und ein Schaulaufen „der anderen Parteien“, nach dem Motto: „Seht mal, was wir alles wollen!“

Kontra für rechte Auftritte

Paul Krause von der SPD trat ans Mikrofon, um auf den Auftritt der AfD zu reagieren. Der attestierte er „demokratisch gewählt, aber nicht demokratisch gestimmt“ zu sein. „Was wir von ihnen hören, das ist Nationalismus!“ Mehrere Redner kritisierten anschließend noch die Auftritte der Vertreterinnen von AfD und Hannoveranern für ihre Auftritte und Wortwahl, Regionspräsident Jagau nannte als Grundlage mancher AfD-Argumentationen „Fake News“ und das manche ihrer Aussagen „jeglicher Grundlage entbehren“.

Regionsumlage – das war der Streit

Im August wollte Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) die Umlage der 21 Kommunen von 799 auf 744 Millionen Euro senken.

ORT DER REGIONSVERSAMMLUNG: Das Regionshaus liegt an der Hildesheimer Straße in Hannover. Quelle: Pfennig

Das hatten die Bürgermeister einhellig abgelehnt. Sie forderten eine Verringerung auf 735 Millionen Euro und mehr Mitbestimmung. Ansonsten könnten sie ihre Investitionen für 2020 nicht stemmen und drohten mit Klage. Die SPD hatte vorgeschlagen, die Umlage von 799 Millionen auf 740 Millionen Euro zu senken. Auch die CDU-Fraktion unterstützte diesen Vorschlag.

Fürs ablaufende Jahr dagegen hat die Regionsversammlung am Dienstag beschlossen, 28 Millionen Euro an die Kommunen zurückzuzahlen. Allein 16,5 Millionen davon fließen an Hannover zurück, Garbsen erhält knapp 1,1 Millionen Euro, Langenhagen 1,4 Millionen Euro.

Von Ralph Hübner