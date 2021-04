Region Hannover: Grünen-Kandidatin will Naherholung stärken

Hannover

Mit Frauke Patzke (49) aus Hemmingen wollen die Grünen das Büro des Regionspräsidenten erobern. Am Donnerstag stellte sie sich in einer Video-Konferenz den Fragen der Journalisten. Als oberste Ziele nannte die Verwaltungsjuristin: „In 15 Jahren wollen wir die klimaneutrale Region erreicht haben.“ Dazu wolle sie so viele Fördermittel wie möglich aus dem EU-Programm „New Green Deal“ holen.

Frauke Patzke war von 2014 bis 2019 Grünen-Vorsitzende in der Region Hannover. Derzeit arbeitet sie im Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Dort leitet sie das Referat „Justiziariat, Vergabestelle und Innerer Dienst“. Von 2011 bis 2016 war sie Ratsfrau in Hemmingen. Heißt aber auch: Derzeit hat sie weder Amt oder Posten in der Region Hannover. Einer breiteren Öffentlichkeit dürfte sie nicht bekannt sein.

Frauke Patzke setzt auf nachhaltiges Wirtschaften

Die Grünen-Kandidatin betont Kommunikation als Schlüssel für Problemlösungen. Sie ist keine Freundin der Zuspitzung. Befragt nach der CDU-Kandidatin, Christine Karasch (Umweltdezernentin der Region Hannover): „Wir kandidieren nicht gegeneinander.“ Aber in der Umweltpolitik gehe noch mehr. So habe die Region bei der Ausweisung von Flora-Fauna-Habitaten (FFH-Gebiete) „viel Zeit verloren“.

Überhaupt die Natur. Als Regionspräsidentin werde sie ein langfristiges Naherholungs- und Tourismus-Konzept auflegen. Das stärke die Identifikation der Menschen mit der Region und auch die Wirtschaft. Ohne dass sie es konkret sagt, betont Patzke den wirtschaftlichen Vorteil einer nachhaltigen Gesellschaft. Bereits 2009 beschworen die Grünen in der Bundestagswahl den „Green New Deal“. Die Idee, mit einer nachhaltigen Wirtschaft eine Million neue Arbeitsplätze zu schaffen, scheiterte damals allerdings grandios beim Wähler.

Frauke Patzke nimmt auch häufiger die Vokabel „Verkehrswende“ in den Mund. Deshalb will sie sich für den Ausbau der Radinfrastruktur in den Kommunen einsetzen. Dazu will sie den Städten und Gemeinden das Know-How der Regionsverwaltung anbieten.

Alles in allem bleibt die Grünen-Kandidatin noch sehr im Ungefähren. Vielleicht liegt das daran, dass die Grünen noch kein Wahlprogramm haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass Frauke Patzke erst am vergangenen Wochenende mit fast 97 Prozent als Kandidatin für das Regionspräsidentenamt gewählt wurde. Zumindest genießt sie großen Rückhalt in den eigenen Reihen.

Von Thomas Nagel