Hannover

Vorbehaltlich der Zustimmung der Parteibasis soll sich Frauke Patzke für die Grünen im September bei der Kommunalwahl um das Amt des Regionspräsidenten bewerben. Der Vorstand des Regionsverbandes hat sich für die 49-jährige Referatsleiterin im Niedersächsischen Wissenschaftsministerium ausgesprochen. Die Hemmingerin ist verheiratet und gibt als Hobbys Laufen, den eigenen Garten, Lesen und Besuche im Sprengel Museum an. Parteifreunde bezeichnen die Verwaltungsjuristin als gut vernetzt und politisch erfahren.

Julia Stock, Sprecherin des Regionsverbandes und Mitglied der Findungskommission: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Frauke Patzke eine erfahrene und engagierte Verwaltungsjuristin und Kommunalpolitikerin für die Kandidatur gewinnen konnten, die in der Region Hannover wohnt, sie kennt und sich mit ihr identifiziert. Durch ihr jahrelanges Engagement als Vorsitzende des grünen Regionsverbandes kennt sie die Themen und Herausforderungen der Regionspolitik wie kaum eine andere.“ Frauke Patzke packe die Dinge an und habe dabei auch ihre Mitmenschen im Blick. „Sie hat eine klare Vision für die Region Hannover und ist damit unsere ideale Kandidatin für die Regionspräsidentschaft.“

Patzke: „Will die Regionsidentität stärken“

„Die Region Hannover hat ihr enormes Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Als Regionspräsidentin möchte ich die Region zu einer modernen, transparenten und starken Dienstleisterin für alle Menschen weiterentwickeln“, so die designierte Kandidatin. Ihr Ziel sei es, die Regionsidentität in den vielfältigen und unterschiedlichen Regionskommunen zu stärken. „Ich möchte gemeinsam mit der Regionsverwaltung, der Regionsversammlung und den Regionskommunen den gesellschaftlichen Wandel gestalten und die aktuellen Herausforderungen in der Wirtschaft, Klimakrise, Gesundheitsversorgung, Verkehrswende und Digitalisierung gemeinsam und solidarisch meistern.“ Deshalb bewerbe sie sich um die Kandidatur für die Grünen, so Patzke.

Für die SPD bewirbt sich der 41 Jahre alte Steffen Krach, für die CDU Regionsdezernentin Christine Karasch (51) um das Amt des Regionspräsidenten. Eventuell wird es auch eine Präsidentin bei aktuell zwei Kandidatinnen.

Von Andreas Voigt