Region Hannover: Grüne verdoppeln Mitgliederzahl

Mit großer Mehrheit haben die Grünen in der Region Hannover ihre Vorstandsfrauen im Amt bestätigt. Am Wochenende wurde Vassiliki Chryssikopoulou mit 97 Prozent der Stimmen wieder gewählt, Julia Stock erhielt 93 Prozent Zustimmung. Somit dürfen die beiden Frauen zwei weitere Jahre den Regionsverband führen.

Und es werden zwei wichtige Jahre. Im Frühjahr starten die Grünen ihr Volksbegehren in Sachen „Artenvielfalt“. „Das wird die Menschen in Sachen Umweltschutz mobilisieren“, sagt Julia Stock. Damit sich der Landtag mit der Thematik beschäftigt, müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten das Volksbegehren unterstützen. Bislang sei das nur einmal in Niedersachsen der Fall gewesen, sagt die Grünen-Vorsitzende. Das war 2001 beim Kindertagesstätten-Gesetz.

Starker Mitgliederzuwachs bei den Grünen

Das zweite große Ziel 2021: „Wir nehmen jetzt direkten Kurs auf die Kommunalwahl“, sagt Vassiliki Chryssikopoulou. Ziel für die Grünen kann da nur sein, wieder in einer Mehrheitsgruppe zu gestalten. 2016 wurden die Grünen erstmals seit Bestehen der Region in die Oppositionsrolle gedrängt.

Die Grünen beginnen nun, das Wahlprogramm zu schreiben. „Darin wird der Klimaschutz ganz oben stehen“, sagt Stock. Gerade im Bereich Moor- und Waldschutz habe die Region Hannover noch viel Luft nach oben. Auch im Bereich klimaneutralen Verkehr wollen die Grünen für einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sorgen.

Vassiliki Chryssikopoulou und Julia Stock hatten bei ihrer Wiederwahl keine Gegenkandidaten. Der Grünen-Regionsverband rechnet in den nächsten Wochen mit dem 2000. Mitglied. Die Zahl der Parteimitglieder hat sich seit 2005 in der Region Hannover verdoppelt – entgegen dem Trend bei den anderen Parteien. Julias Stock: „Wir sind damit einer der mitgliederstärksten Grünen-Verbände in Deutschland.“

Von Thomas Nagel