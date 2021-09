Hannover

Am Donnerstag wollten sich Grüne und SPD in der Regionsversammlung noch nicht in ein Bett liegen. Am Freitag ist Honeymoon. So schnell geht das in der Politik. In einer gemeinsamen Presseerklärung erklärten beide Parteien: „SPD und Grüne streben nach den Kommunalwahlen eine Zusammenarbeit auf Regionsebene an.“

Das hat konkrete Auswirkungen auf die Stichwahl am 26. September. Die Grünen unterstützen nun den SPD-Kandidaten für das Regionspräsidentenamt, Steffen Krach. Gegen ihn tritt die Umweltdezernentin der Region Hannover, Christine Karasch, für die CDU an.

Klimaschutz die entscheidende Aufgabe

„Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Grünen in der Region für ihre Unterstützung meiner Kandidatur für die Stichwahl am 26. September bedanken. Das ist ein starkes Zeichen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erklärte Krach.

Beide Parteien seien sich im Grundsatz einig: Der Klimaschutz und der Kampf gegen die Klimakrise sind ein entscheidender Faktor für die Zukunft der Region. „Ich bin zuversichtlich, dass eine Zusammenarbeit in den nächsten Jahren die richtigen Akzente für unsere Region Hannover setzen kann“, so Claudia Schüßler, SPD-Chefin in der Region Hannover.

Henning Krause, Vorsitzender der Grünen in der Region, erklärt: „Nach intensiven Gesprächen sehen wir die richtigen Voraussetzungen für eine konstruktive Zusammenarbeit in einem Bündnis mit der SPD.“

Aus Sicht der beiden Parteien ist Steffen Krach eher in der Lage, die Region bis 2035 klimaneutral zu machen, als seine Herausforderin Karasch. Der SPD-Kandidat hatte bei der Wahl am 12. September 37,1 Prozent, die CDU-Kandidatin 29,6 und Frauke Patzke von den Grünen 20,8 Prozent der Wählerstimmern erhalten.

Von Thomas Nagel