Hannover

Die Grünen in der Region beanspruchen zwei Dezernentenposten in der Regionsverwaltung. Das hat die Regionsvorsitzende der Grünen, Anne Dalig, am Sonnabend bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages mit der SPD in einer digitalen Mitgliederversammlung gesagt. Es gebe die Zusage der SPD, dass der nächste freiwerdende Posten mit einem Mitglied der Grünen besetzt werde und das Dezernat dann unter anderem die Zuständigkeit für das Thema Klima erhalte. In zwei Jahren endet die Amtszeit von Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau (CDU).

Unzufrieden sind Teile der Grünen aber mit dem von der Koalition geplanten 365-Euro-Ticket. Bei der Mitgliederversammlung sagte Frauke Patzke, die für die Grünen für das Amt der Regionspräsidentin kandidiert hatte, das Ticket diene nicht dem Klimaschutz, sondern sei eher eine „sozialverträgliche Maßnahme“. Ähnlich äußerte sich Julia Stock. „Das 365-Euro-Ticket ist eine Subvention für diejenigen, die sowieso schon Busse und Bahnen nutzen“, betonte sie. Zu weniger Autoverkehr werde das Ticket eher nicht führen.

Die rund 100 Teilnehmer der Mitgliederversammlung stimmten am Ende aber mit 96 Prozent zu. Patzke hatte den Koalitionsvertrag als „großartiges Ergebnis“ bezeichnet. Bei der SPD hatte der erweiterte Parteivorstand bereits am Donnerstagabend dem Koalitionsvertrag zugestimmt.

Von Mathias Klein