Hannover

Viel Geld von der Region Hannover für die Förderung des Baus von Kindertagesstätten: Bis zu 13,32 Millionen Euro sollen für die Schaffung von 619 Kitaplätzen für über Dreijährige (Ü3) bereitgestellt werden. Und zwar rückwirkend für neugeschaffene Ü3-Plätze im Zeitraum 8. April 2019 bis 31. Juli 2022. Der Jugendhilfeausschuss hat den Vorschlag am Dienstagnachmittag nicht beraten – das Thema wurde wegen Beratungsbedarfs der CDU in die Fraktion gezogen und von der Tagesordnung genommen.

„Der schlimmste Fall“

Anlass des Vorschlags: Das laut Verwaltung geringe Förderkontingent des Landes Niedersachsen für Ü3-Plätze (bis zu 7200 Euro sind möglich, reichen aber offenbar nicht). Aus dem nicht ganz leicht verständlichen Förderkonstrukt ergibt sich laut Regionsverwaltung aus Mehrbedarf (14.870.800 Euro) sowie Minderausgaben (1.547.500 Euro) der vorgeschlagene Betrag von 13.32 Millionen Euro. Dieser Betrag entspreche „den möglichen Mehrkosten für die Region Hannover und stellt ein Worst Case“ (also den schlimmsten Fall) dar. Der tatsächliche Mehrbedarf sei „abhängig von den tatsächlichen Durchführungszeiträumen bereits konkreter Maßnahmen sowie vom Eintreffen abgegebener Prognosen und kann somit deutlich unter 13 Millionen Euro liegen“.

Keine Mitnahmeeffekte

Unklar sei auch noch, inwieweit sich das Land Niedersachsen weiter am Ü3-Ausbau beteiligen wird – „auch dies könnte zu einer deutlichen Senkung des Mehrbedarfs führen“, sagt die Verwaltung. Die höhere Baukostenförderung soll „zunächst“ auch nicht dauerhaft sein, sondern den „Anreiz zum kurzfristigen Platzausbau steigern“ und dafür sorgen, das „längerfristig geplante Projekte so bestenfalls planerisch vorverlegt werden“ – also keine Mitnahmeeffekt-Projekte initiiert werden können, nur um Fördergeld mitzunehmen.

Wie auch immer der Jugendhilfeausschus über das Thema entscheiden wird – nach dann folgender Beratung im Regionsausschuss hat das letzte Wort die Regionsversammlung.

Von Ralph Hübner