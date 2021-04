Hannover

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat gemäß einer neuen Richtlinie des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Quarantäne-Regeln geändert.

Auch das Land plant Erleichterungen für Geimpfte – und will den Lockdown verlängern.

Das gilt in der Region Hannover

Ab sofort gilt, dass Personen, die als enger Kontakt von Corona-infizierten registriert werden, nicht automatisch in Quarantäne müssen, sofern folgende Kriterien erfüllt sind:

Eine Zweifach-Impfung liegt seit mindestens 14 Tagen vor.

Die Erkrankung ist seit Pandemiebeginn nachweislich durchgemacht worden, und eine Einfachimpfung liegt vor.

Die Erkrankung war im laufenden Jahr 2021.

Weiterhin gilt: Wer trotz Impfung positiv getestet wird (was möglich ist, da es keinen 100-Prozent-Schutz gibt), muss in Quarantäne.

Einige weitere Bestimmungen zu Fallkonstellationen ergeben sich laut Regionssprecher Christoph Borschel aus den Empfehlungen des RKI auf dessen Internetseite (hier).

Geimpft – trotzdem Quarantäne

Eine vollständige Impfung bietet zwar einen sehr hohen Schutz davor, überhaupt oder gar schwer an Covid zu erkranken – aber eben keinen 100-prozentigen.Und so ist derzeit nicht auszuschließen, dass auch geimpfte Personen ein positives Testergebnis bekommen können und dann in Quarantäne müssen.

Das Gesundheitsamt der Region Hannover schließt sich auch der aktuellen Empfehlung des RKI an, nach der auch Geimpfte weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln, insbesondere die Maskenpflicht, einhalten sollen.

Das plant das Land

Unterdessen plant die Landesregierung Niedersachsens Erleichterungen für Geimpfte. Diese sollen nach dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung von Testpflichten befreit werden und etwas mehr Freiheiten bekommen. Betroffene dürfen demnach ohne Corona-Test etwa einen Friseur oder Kosmetiksalon aufsuchen oder Menschen im Altenheim besuchen.

Greifen soll die neue Regelung 15 Tage nach der Zweitimpfung, sie tritt voraussichtlich ab Montag in Kraft. Mit der neuen Verordnung wird zudem der bestehende Lockdown um drei Wochen verlängert, dem Entwurf nach weitestgehend mit denselben Beschränkungen wie derzeit.

Von Ralph Hübner