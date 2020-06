In der Region Hannover haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter konnten unerkannt mit ihrer Beute entkommen. Tatort ist die Filiale der Deutschen Bank an der Walsroder Straße in Langenhagen – nicht zum ersten Mal haben Ganoven dort einen Automaten in die Luft gejagt.