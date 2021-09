Hannover

Das Bemerkenswerte an der Wahl zur Regionsversammlung ist: Die Rechten haben verloren. Die AfD schrumpfte von 10,1 Prozent (2016) auf etwa sechs Prozent, die Hannoveraner haben wohl einen von ehemals zwei Sitzen verloren.

Ansonsten ähnelt das Ergebnis dem der vergangenen Kommunalwahl: Die SPD bleibt stärkste Fraktion mit etwas größerem Vorsprung vor der CDU als vor fünf Jahren. Die Grünen legen ein wenig zu. Was heißt das für ein künftiges Mehrheitsbündnis? Am einfachsten wäre die Fortsetzung der „Groko Regio“. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren gut und geräuschlos zusammengearbeitet“, sagt CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek.

Entscheidet Regionspräsidentenwahl über das Bündnis?

Aus SPD-Sicht hört sich das weniger euphorisch an. SPD-Fraktionschefin Silke Gardlo: „Es war eine typische Groko“, sagt sie wenig begeistert. Man habe sich arrangiert. Da bis zum Redaktionsschluss noch nicht alle Wahlbezirke ausgezählt waren, könnte es auch für ein rot-grünes Bündnis reichen. Nach mehr als der Hälfte der ausgezählten Stimmen kamen sie auf 41 Sitze. Gewinnt Steffen Krach (SPD) die Regionspräsidentenwahl dann wäre das die 42. Stimme für Rot-Grün. Ein Sitz zu wenig für die Mehrheit.

„Wir müssen abwarten, wie die Regionspräsidentenwahl ausgeht“, sagt Gardlo. Soll heißen: Unterstützen die Grünen den SPD-Kandidaten Steffen Krach, dürfte das die Bereitschaft der SPD wieder mit dem alten Bündnispartner zu koalieren, erheblich steigern, wenn es denn reicht.

Klimaschutz das wichtigste politische Ziel

Staatsminister und CDU-Regionschef Hendrik Hoppenstedt erklärte im NP-Interview den Klimaschutz zur wichtigsten politischen Ausgabe für die Regionsversammlung. Es komme dabei darauf an, diesen Punkt auch für Jobs und eine starke Wirtschaft zu nutzen. Das hätte auch ein Grüner sagen können.

Grünen-Vorsitzende Anne Dalig stellt fest: „Grüne und SPD sind sich inhaltlich immer sehr nahe gewesen.“ In den vorangegangenen Bündnissen sei es immer eine sehr gute Zusammenarbeit gewesen. Das sehen bei der SPD nicht alle so, aber das ist schon lange her. Am Rande des Wahlabends gab es auch schon Annäherungsversuche der CDU, die Grünen für eine Unterstützung von Christine Karasch (CDU) in der Stichwahl zu gewinnen.

Aus Grünen-Sicht gilt die Umweltdezernentin aber eher als Umweltverhinderin denn als glühende Klimaschützerin. Insofern dürfte klar sein, dass die Grünen eine Wahlempfehlung für den SPD-Kandidaten aussprechen.

Rein theoretisch ist auch ein rot-grünes Minderheitsbündnis möglich. Da die CDU nicht mit der AfD stimmen wird. Und viele Parteien, so wie es aussieht, nur einen Sitz haben werden. Aber damit dürfte sich die SPD schwer tun. Zumal eine „Groko Regio“ eine stabile Mehrheit verspricht.

Wie auch immer, auf das neue Bündnis warten anspruchsvolle Aufgaben: Trotz miserabler Finanzen wegen der Pandemie müssen Klimaschutz und die Sanierung der öffentlichen Unternehmen (Klinikum, Verkehrsbetriebe, Zoo und Abfallwirtschaft) geschultert werden. Politische Einigkeit wäre da von großem Vorteil.

Von Thomas Nagel