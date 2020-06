Fortschritte bei intelligenter Verkehrslenkung

Hannover

Die Region Hannover treibt zwei Projekte für intelligentes Verkehrsmanagement voran, zusammengefasst unter dem Dachprojekt „Harri“ ( Hannovers regionale Routen-Information), eine Gesamtinvestition von gut zwei Millionen Euro. Das Projekt in Sachen Parksuchverkehr ist schon weit fortgeschritten, das Projekt zur Steuerung des Verkehrs mit LED-Anzeigetafeln kann jetzt auch starten – der Bund hat gerade erst Fördergeld zugesagt.

Schon seit fast zwei Jahren läuft das vom Bund geförderte Projekt „Harri P+R“ zur Steuerung und Verringerung des Parksuchverkehrs. Dieses Projekt soll 910.00 Euro kosten, der Bund trägt mit 455.000 Euro die Hälfte der kalkulierten Kosten. Ziel ist laut Regionssprecher Klaus Abelmann „mit dynamischer Online-Navigation, insbesondere bei Großveranstaltungen, den Autoverkehr gezielt auf freie P+R-Plätze zu lenken und eine Weiterreise mit dem ÖPNV zu ermöglichen“.

Anzeige

Bis Jahresende soll das System betriebsbereit und vier von derzeit fünf in das Projekt einzubeziehenden P+R-Plätzen mit Sensoren bestückt sein, die die Belegung erfassen. Die P+R-Anlage am Wissenschaftspark Marienwerder sei schon im Einsatz, liefere Daten.

Weitere NP+ Artikel

Daten für alle

Die Daten gehen etwa an die Verkehrsmanagement-Zentrale (VMZ) und über diese auch an Verkehrsfunksender; zudem sollen sie den Anbietern von Navigationsgeräten – und -diensten kostenlos zur Verfügung stehen. Auch sollen die Informationen ab Herbst auf der Internetseite www.vmz-niedersachsen.de aufbereitet und für jedermann nutzbar sein. „Damit können die Verkehrsteilnehmenden gezielt freie P+R-Plätze auch im Berufsverkehr anfahren und sparen Fahrwege ein“, erklärt Abelmann. Zudem würden „gezielt Informationen für intermodale Verkehre“ – etwa Empfehlungen zur Weiterreise mit dem ÖPNV, nächste Haltestellen und Abfahrtszeiten –gegeben.

Test erfolgreich

Das „Veranstaltungslenkungskonzept“ Harri P+R sei bereits im vergangenen Jahr während vier Großkonzerten sowie des Gratis-Fahrtags mit den Öffis am 30. November „erfolgreich“ getestet worden. Die Daten zur Auslastung der P+R-Plätze wurden damals jedoch noch analog erhoben. Die Online-Verkehrslenkung lief damals über die Navigations-App NUNAV der hannoverschen Firma Graphmasters.

Geld für LED-Projekt

Bis Ende 2021 sollen für das zweite Projekt namens „Harri-LED“ an bis zu zehn Standorten „im übergeordneten Straßennetz um die Landeshauptstadt Hannover“, in der Regel an Kreuzungen und insbesondere auf den Schnellwegen, Anzeigetafeln in LED-Technik aufgestellt werden. Sie sollen direkt aus der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen/Region Hannover (VMZ) mit Informationen gefüttert werden. Damit sollen bei Engpässen oder Störungen die Autofahrer „schon auf den Zulaufstrecken über Alternativrouten informiert und idealerweise zu Park-and-Ride-Plätzen (P+R) geleitet werden, wo der Umstieg auf Busse und Bahnen möglich ist“. Das Vorhaben kostet 1,1 Millionen Euro – der Bund hat nun zugesagt, 546.000 Euro beizusteuern, also ebenfalls die Hälfte.

Lesen Sie auch

Von Ralph Hübner