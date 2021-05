Hannover

Die indische Mutante des Coronavirus ist in der Region Hannover angekommen. Vor gut einer Woche sind die ersten Fälle nachgewiesen worden. Mit einer speziellen Einsatzgruppe versucht die Region die Verbreitung einzudämmen. Das berichtete Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) am Dienstag auf Nachfrage der Grünen in der Regionsversammlung.

Zum Einsatz kommt dabei eine Gruppe von Mitarbeitern, die zuvor bereits mit der Verfolgung der britischen Variante des Coronavirus betraut war. Der Verbreitung der indischen Variante versuche die Region mit „erheblich erhöhter Intensität entgegenzuwirken“. Sie tue damit „deutlich mehr als andere“, um die Ausbreitung der Variante zu stoppen, die als ansteckender gilt als die Coronaviren, die überwiegend in Deutschland übertragen werden.

Lassen Reiserückkehrer wieder die Zahlen steigen?

Die ersten Fälle in der Region hatte das Gesundheitsamt auf Reiserückkehrer zurückgeführt.Weil zudem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kürzlich berichtet hatte, dass die Reisewelle im vergangenen Sommer erheblich dazu beigetragen habe, dass sich das Virus wieder verstärkt in Deutschland verbreitete, wollte die CDU in der Regionsversammlung wissen, welche Strategien es an den Flughäfen gebe, um das für diesen Sommer zu verhindern.

„Sie können gar kein Flugzeug mehr ohne Test besteigen“, erklärte daraufhin Regionspräsident Jagau. Sonst drohten den Fluggesellschaften erhebliche Strafen. Ein Großteil der Infektionen sei 2020 allerdings nicht auf klassische Urlaubsreisen zurückzuführen gewesen. Problematisch seien vor allem Besuche bei den Familien gewesen, „weil dort deutlich weniger auf Abstand geachtet wird“, so Jagau.

Zu wenig Impfstoff für Impfungen in Brennpunkten

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind zumindest kurzfristig keine größeren Impfaktionen in Brennpunkten wie dem Mühlenberg in Hannover oder Auf der Horst in Garbsen geplant. „Es wird sicherlich weitergehen. Aber der reduzierende Faktor ist der Impfstoff“, sagte Jagau auf Nachfrage der Grünen, die sich nach den weiteren Plänen für die Sonderkampagne erkundigten.

„Wir können das nur Schritt für Schritt machen“, so der Regionspräsident, der auf eine „lange Warteliste“ für die Impfungen verwies. Die Region sei darauf vorbereitet, dass pro Woche 50.000 Menschen geimpft werden. Zurzeit würden allerdings nur 25.000 Dosen geliefert.

Von Christian Bohnenkamp