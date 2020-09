Hannover

Rund 11.700 Kinder aus den 21 Kommunen der Region Hannover hätten eine Schuleingangsuntersuchung (SEU) absolvieren müssen, bevor sie jetzt eingeschult worden sind – 2774 von ihnen sind ohne SEU in der Grundschule, also rund ein Viertel. Das liegt an der Corona-Pandemie und hat Folgen – mit denen die Schulen nun umgehen müssen.

„Von März an war unser Team komplett für die Corona-Fallbearbeitung eingesetzt“, erklärt Andrea Wünsch, Kinderärztin und Leiterin des Team Pädiatrie und Jugendmedizin bei der Regionsverwaltung. Bis Mitte März hatte das Team 6742 SEU geschafft – dann kam der „Lockdown“ mit geschlossenen Schulen und Kitas. Erst am 1. Juni ging es weiter – bis Anfang dieses Monats konnten noch 2180 SEU nachgeholt werden.

Anzeige

„Das ist eine ganz besondere Situation dieses Jahr. Sonst sind wir mit den SEU sechs bis acht Wochen vor den Sommerferien fertig“, sagt Wünsch. Ihr Team habe „wirklich alles gegeben – und ich denke, wir haben noch eine Menge geschafft.“ Wenn sie da auf den Landkreis Hameln-Pyrmont schaut, da sieht sie „dass die dort nur etwa 1000 SEU pro Jahr haben“.

Weitere NP+ Artikel

Mehr Probleme

Wünsch und ihr Team haben untersucht, was die SEU-Ergebnisse vor Corona und nach der Wiederaufnahme unterscheidet. Demnach ist etwa der Anteil der Kinder, denen Sprachförderung empfohlen wird, „nach der ersten Corona-Welle deutlich höher als bei allen Kindern des Vorjahres“. Um fast ein Drittel (31,3 Prozent) – damit stieg ihr Anteil von knapp 20 auf mehr als 26 Prozent, mithin hatte nun eines von vier Kindern ein Sprachproblem. Gleichzeitig wurde festgestellt: Weniger dieser Kinder „mit Sprachauffälligkeiten“ waren in Behandlung, auch weil die Ergotherapie- und Logopädiepraxen lange geschlossen waren.

Während nach den SEU zu Beginn des Jahres für 3,6 Prozent der untersuchten Kinder eine Zurückstellung der Einschulung und Fördermaßnahmen empfohlen worden waren, waren es nach dem Lockdown 6,1 Prozent der Fälle – ein Anstieg um 75 Prozent.

Erhöhter Medienkonsum

Abgefragt wurde auch der Medienkonsum der untersuchten Kinder. Ergebnis: Die Zahl derjenigen, die selten oder keinen Medienkonsum hatten, hatte sich in der Corona-Zeit halbiert, die Zahl derjenigen mit mehr als zwei Stunden Mediennutzung hatte sich verdoppelt. Die Zahl derjenigen, die zwischen ein und zwei Stunden Medien konsumierten, legte um 66,6 Prozent zu. Für Wünsch ist klar: Es bestehen Zusammenhänge zwischen hohem Medienkonsum und Sprach- oder Verhaltensauffälligkeiten, daher müsse man sich das Ergebnis genauer ansehen. Registriert wurde auch ein größerer Anteil von Kindern mit Übergewicht bis hin zu Fettleibigkeit ( Adipositas).

Tics, Ängste, Unruhe

Durch die coronabedingten Folgen für bereits eingeschulte Kinder müssen die Schulen mehr leisten als normalerweise, sagt Wünsch: „Die Schulen werden richtig viel damit zu tun haben, den Ausfall der Kita-Monate in ihrem Alltag aufzuholen.“ Gerade die letzten Kita-Monate seien zur Vorbereitung für die Schule „kostbar für die Kinder – die Vorbereitung auf den Schuleintritt hat den Kindern gefehlt, besonders denen in benachteiligten Lebenssituationen.“ Die erkennbaren Folgen betreffen „die Sprache, das Arbeitsverhalten, den Umgang mit und das Verständnis für Zahlen, das Mengen-Verständnis, sich konzentrieren können und sich an Regeln zu halten …“ Auffällig war auch: Besonders Kinder aus sozial benachteiligten Familien (sie waren verstärkt zur SEU gebeten worden) konnten die fehlende Kita-Zeit nicht ausgleichen; dazu kamen noch fehlende Bewegungsmöglichkeiten (gesperrte Spielplätze, geschlossene Vereine), soziale Vereinsamung – bis hin zur „Entwicklungen von Tic-Störungen, Ängsten, Unruhe“.

Effekt bei Flexikindern

Seit 2018 dürfen Eltern in Niedersachsen flexibel sein und wählen, ob ihr Kind, wenn es im Juli, August oder September sechs Jahre alt wird, gleich eingeschult wird oder erst ein Jahr später. Die Zahlen sind noch nicht zusammengefasst, aber Corona zeigte wohl Wirkung: „Wir erwarten, dass dieses Jahr deutlich mehr als die Hälfte der Flexikinder von den Eltern zurückgestellt werden“, sagt Andrea Wünsch, Leiterin Pädiatrie und Jugendmedizin der Region Hannover. Einzelne Kommunen – etwa Laatzen - meldeten, dass rund zwei Drittel (also 66 Prozent) der Flexikind-Eltern die Einschulung auf nächstes Jahr verschoben hätten. Im vergangenen Jahr hätten sich in 16 Kommunen (mehr Daten liegen aktuell nicht greifbar vor) 40 Prozent so entschieden. Die Region erwartet laut Sprecherin Sonja Wendt, dass es im laufenden Jahr „auf jeden Fall mehr“ sein werden, und zwar „zwischen 50 und 60 Prozent“ über alle 21 Kommunen hin. Für Wünsch machen die SEU-Erkenntnisse eines klar: „Das wird eine riesengroße Herausforderung für die Schulen.“

Beratungsangebot

Schulen und Eltern, die unsicher sind, Fragen haben oder die SEU nachholen wollen, „dürfen gerne ruhig Kontakt mit uns aufnehmen“, sagt Wünsch. Die Telefon-Nummer: 0511 616-22249 oder 616-23384. E-Mail-Adresse: jugendmedizin@region-hannover.de Weitere Infos auf der Internetseite hier.

Von Ralph Hübner