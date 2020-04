Ein Drittel der Betriebe in der Region zeigen Kurzarbeit an

Hannover

Das hat es noch nie gegeben: Rund ein Drittel aller Unternehmen in der Region Hannover haben im März und April Kurzarbeit angezeigt. Von den insgesamt rund 30.000 Betrieben in und um Hannover hätten 10.408 einen entsprechenden Antrag eingereicht. Maximal betroffen sein könnten davon knapp 160.000 Beschäftigte – knapp ein Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer im Zuständigkeitsgebiet der Arbeitsagentur Hannover. „Das ist eine Größenordnung wie noch nie. Die jetzige Situation ist mit bisherigen Erfahrungen am Arbeitsmarkt nicht vergleichbar“, erklärte Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Hannover. In der Finanzkrise hätten im ganzen Jahr 2009 1125 Betriebe in der Region Kurzarbeit angezeigt, betroffen waren damals knapp 35.000 Beschäftigte. Auch die Arbeitslosenquote stieg von 6,3 Prozent (April 2019) auf nun 7,2 Prozent.

Arbeitslosigkeit steigt

Döpke wies daraufhin, dass die Kurzarbeit in Zeiten der Corona-Krise ein wichtiges Instrument sei: „Mit Kurzarbeitergeld retten wir Arbeitsplätze.“ Zwar stieg die Zahl der Arbeitslosen in der Region im April im Vergleich zum Vormonat um knapp 4800 Personen (Vorjahresmonat: plus 5905 Personen, plus 14,9 Prozent) auf nun 45.457 Menschen. Noch im November 2019 hatte man mit unter 39.000 Arbeitslosen die geringste Zahl sei zehn Jahren vermeldet. „Jetzt hat die Kurzarbeit Schlimmeres verhindert. Ohne dieses Instrument wäre die Steigerung bei der Arbeitslosigkeit viel größer“, sagte sie. „Viele Betrieben nutzen die Kurzarbeit, um ihre Fachkräfte zu halten.“ Dennoch rechne sie damit, dass im Lauf des Jahres die Arbeitslosenzahlen weiter steigen werden.

Anzeige

Bearbeitungszeit vier Tage

Da man wisse, dass Liquidität für betroffene Unternehmen aktuell das wichtigste sei, setze man „alles daran“, Anzeigen und Anträge innerhalb kürzester Zeit zu bearbeiten. Derzeit liege die Bearbeitungszeit bei vier Tagen, deutlich unter dem angestrebten Zeitraum von zehn Tagen. Um diesen Wert zu erreichen, habe man die Zahl der Mitarbeiter in der Antragsbearbeitung auf rund 270 verzehnfacht, auch am Wochenende wurde gearbeitet.

Weitere NP+ Artikel

Ob die Kurzarbeit tatsächlich im angezeigten Ausmaß voll ausgeschöpft werde, könne man nun noch nicht sagen, die Betriebe hätten drei Monate Zeit, die konkreten Abrechnungen einzureichen. Eine korrekte Einschätzung über die Zahl der Betroffenen könne man also frühestens in einigen Monaten abgeben.

Handel und Gastgewerbe besonders betroffen

Mit 16 Prozent haben am häufigsten Unternehmen aus der Handelsbranche Kurzarbeit beantragt. Es folgt das Gastgewerbe mit 15 Prozent und das Segment Gesundheit und Sozialwesen mit zwölf Prozent. Das sei darauf zurückzuführen, dass auch Berufe wie Ergo- oder Physiotherapeuten von den Corona-Beschränkungen betroffen seien. Zwar werde auch im Bereich Autobaumobilbau und Zulieferer auf Kurzarbeit gesetzt: Da handele es sich aber um relativ wenige große und mittelgroße Unternehmen ( VW Nutzfahrzeuge, Continental) mit vielen Beschäftigten.

Vor allem trifft die Corona-Krise die kleinen und mittleren Unternehmen: Zwei Drittel (66,5 Prozent) der Kurzarbeitsanzeigen stammt von Betrieben, die weniger als zehn Mitarbeiter haben. 95 Prozent haben weniger als 50 Beschäftigte, teilte die Agentur mit. Viele der Betriebe hätten zuvor noch nie mit Kurzarbeit zu tun gehabt, der Beratungsbedarf sei entsprechend hoch.

Weniger Neueinstellungen

Angesichts der Unsicherheiten durch die Corona-Krise seien die Betriebe aktuell deutlich zögerlicher bei der Neueinstellung von Beschäftigten. „Bei den Stellenmeldungen merkt man eine deutliche Zurückhaltung der Unternehmen, die Nachfrage nach Arbeitskräften ist deutlich gesunken“, so Döpke. Dabei sei der April traditionell der Monat mit vielen Neueinstellungen. Mit 941 neuen Stellengesuchen seien 60 Prozent weniger offene Stellen gemeldet als im Vorjahresmonat, der Bestand betrage nun 9384 offene Stellen. Den größten Rückgang an offenen Stellen verzeichnete die Behörde in der Zeitarbeit (minus 79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), im Gastronomie-Bereich (minus 94 Prozent) und im Handel (minus 62 Prozent). Trotzdem gebe es auch einige Branchen, die durchaus neues Personal suchen und auch einstellen, wie das Segment Lager/ Transport, Reinigung und im Lebensmitteleinzelhandel.

Von Von Inken Hägermann