Region Hannover: Dramatischer Mangel an Kita-Plätzen

Hannover

Dramatischer Versorgungsengpass bei der Kinderbetreuung in der Region: Die durchschnittliche Versorgungsquote im Kindergartenbereich ist zum Stichtag 1. März von 98,1 auf 94 Prozent gesunken. Das geht aus dem aktuellen Kitabericht der Region vor, der am Mittwoch dem Jugendhilfeausschuss präsentiert wurde. Grund sind steigende Kinderzahlen. Die Kommunen kommen mit der Neueinrichtung von Kitaplätzen nicht hinter her.

Ursachen sind weiter wachsende Geburtenraten und der Zuzug von Familien aber auch geänderte Gesetze: Denn durch die neue Möglichkeit der Rückstellung von der Schulpflicht können Kinder ein Jahr länger im Kindergarten bleiben. So mussten zusätzlich rund 620 dieser Flexi-Kinder weiter betreut werden. Das hat die Platz- und Planungskapazitäten vieler Kommunen überfordert.

Allein in den 16 Städten und Gemeinden, in denen die Region Jugendhilfeträger ist, stieg im vergangenen Jahr die Anzahl der Null- bis Sechsjährigen um 712 auf insgesamt 27.118 Kinder. Aktuell fehlen dort 720 Krippen- und 505 Kindergartenplätze. „Das ist für die betroffenen Familien wie für die Kommunen eine große Belastung – die Zahlen sind so hoch wie nie“, so Sozialdezernentin Andrea Hanke. „Alle Kommunen wissen um die Bedeutung des Themas und arbeiten nach wie vor unter Hochdruck an dem Ausbau neuer Betreuungsplätze. Die Region leistet finanzielle Unterstützung für den Platzausbau in der Kindertagesbetreuung.“

Viele neue Plätze seien schon in Planung ergänzte der Teamleiter Tagesbetreuung, Florian Dallmann. „Für viele Familien ist der Wunschplatz wichtig, sodass sie sich noch etwas Wartezeit einrichten.“ So sollen für Kinder unter drei Jahren 499 neue Betreuungsplätze (Krippe und Kindertagespflege) und 897 neue Kindergartenplätze im aktuellen Kiga-Jahr 2019/2020 geschaffen werden. Für 2020/2021 sind bisher insgesamt 625 neue Plätze für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter geplant.

Es bleibt eine riesige Aufgabe

Der Bericht liefert außerdem einen Überblick über die aktuellen Versorgungsquoten in der Region Hannover. Zum Stichtag am 1. März 2019 lag die Krippen-Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren im Zuständigkeitsbereich der Region bei durchschnittlich 36,5 Prozent (Vorjahr: 36,7 Prozent). In konkreten Zahlen: Für die 12.728 Kinder der drei Jahrgänge null bis zwei Jahre (Unter Dreijährige) gab es zum Stichtag 4649 Betreuungsplätze. Zum Ende des Jahres 2020 könnte sich die Versorgungsquote auf 42,9 Prozent erhöhen: Für die prognostizierten 12.696 Kinder dieser Altersstufe sollen dann 5451 Plätze zur Verfügung stehen.

Laut Prognose steigt die Anzahl der drei- bis sechsjährigen Kinder bis zum Ende des Jahres 2020 weiter stark an – auf 15.676 Mädchen und Jungen. Die Anzahl der Betreuungsplätze soll laut derzeitigen Planungen dann bei 14.874 liegen, was einer Versorgungsquote von 94,9 Prozent entsprechen würde. „Es bleibt eine riesige Aufgabe für alle Kommunen, flächendeckend bedarfsgerechte Betreuungsplätze zu schaffen. Der aktuelle Fachkräftemangel erschwert die Lage zusätzlich“, so Hanke.

Von Andreas Krasselt