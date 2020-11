Hannover

Dem Verkehrsausschuss der Regionsversammlung ist jetzt ein Konzept zur Elektromobilität im Umland von Hannover vorgelegt worden. Darin wird empfohlen, dass Regionsverwaltung und Kommunen massiv die öffentlichen Lademöglichkeiten ausbauen und ihre Praxis bei den dienstlichen Fahrten ihrer Beschäftigten ändern und ihr Fuhrparkmanagement umstellen.

Der Verkehr in der Region verursache etwa ein Viertel der Treibhausgase in der Region – und sei daher der entscheidender Ansatzpunkt für die Klimaschutzaktivitäten, heißt es in dem „Abschlussbericht Elektromobilitätskonzept Region Hannover“. Daher wurden in der für den Bericht gemachten Untersuchung etwa die kommunalen Fuhrparks untersucht. Fazit: Nahezu alle Fahrten könnten mit E-Mobilen absolviert werden, ein Drittel der Dienstfahrten seien sogar für Fahrten per Pedelec ( Fahrräder mit Elektrohilfsmotor) geeignet, da kürzer als zehn Kilometer.

Fahrzeuge anders nutzen

Dringend geraten wird, die gängige Praxis abzustellen, wonach derzeit in mehr als 40 Prozent der Fälle private Fahrzeuge der Beschäftigten für Dienstfahrten genutzt werden. Eine Abkehr davon sei „der wesentliche Hebel zur Elektrifizierung der kommunalen Fuhrparks“. Denn diese Praxis sei „nicht steuerbar“ und teuer, ineffizient, schlicht „unwirtschaftlich“.

Die kommunalen Fuhrparks sollten daher zuvorderst genutzt und, falls das nicht genügt, auf Carsharing gesetzt werden ( Fahrzeuge werden gemeinsam vorgehalten und zur Nutzung bereitgestellt) – das würde den Zielen förderlich sein und sogar noch 20 Prozent der Kosten vermeiden helfen. Nutzung privater Fahrzeuge sollte erst erlaubt sein, wenn die beiden anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Zudem sollte die Auslastung der Dienstfahrzeuge erhöht werden. Sie könnten etwa gegen Entgelt für private Nutzung bereitgestellt werden – in der Zeit, in der sie sonst stünden, also nach Feierabend und bis vor Dienstbeginn sowie an Wochenenden. In einigen Kommunen wird das bereits erprobt.

Ladestationenbedarf

Um die E-Mobilität zu fördern, müsse die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Das Szenario geht davon aus, das im Jahr 2025 etwa 40 Prozent der neu in der Region zugelassenen Fahrzeuge E-Mobile sein werden und das Wachstum exponentiell fortschreitet. Daraus ergebe sich für das Jahr 2027 ein „relevanter Bedarf“ für öffentliche Ladepunkte, da die angenommene Entwicklung für private Lademöglichkeiten nicht ausreichen werde. Demnach sollten im gewählten Szenario bis in sieben Jahren 911 solcher öffentlicher Ladepunkte in der Region um die Landeshauptstadt vorhanden sein – derzeit sind es 166, fehlen also 745. Empfohlen wird weiter, die Hälfte davon, also etwa 370, bis Ende 2022 zu errichten, „um die frühzeitige Abdeckung zu gewährleisten“.

Mangel an Ladepunkten

In Barsinghausen etwa gebe es derzeit einen Ladepunkt, gefordert seien 47. In Laatzen seien es derzeit acht von benötigten 66. Seelze hat zwei von gewünschten 48 – und Pattensen null von 20, Uetze null von 26. Die Konzeptmacher empfehlen den Regionsverwaltung und Kommunen dringend, Ansprechpartner für das Thema zu benennen und einen Online-Bedarfsmelder einzurichten, damit klar wird, wo Ladepunkte erforderlich sind.

Das mit Vertretern von Kommunen, Energieversorgern und Netzbetreibern unter Leitung der Beratungsfirma B.A.U.M. Consult aus Berlin entwickelte Konzept soll das bestehende Elektromobilitätskonzept der Landeshauptstadt ergänzen, die Umsetzung der Empfehlungen „beispielgebend für die Bürger der Region wirken“.

Zwei Ladestationen für Hannover

Da die Region noch 50.000 Euro aus einem Ladestationenprojekt übrig hat (war günstiger als kalkuliert, das Fördergeld vom Bund darf für den gleichen Zweck anderweitig verwendet werden), sollen damit laut Mitteilung des Regionspräsidenten an den Verkehrsausschuss zwei Ladestationen in der Stadt Hannover errichtet werden: Eine am Klinikum Siloah (bis zu zwöf Ladepunkte) und eine an der Berufsschule für Metall- und Elektrotechnik.

