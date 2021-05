Hannover

Die Sache ist erst einmal ein Experiment. Die Region will herausfinden, ob sich mit einer flexiblen Kleinbus-Flotte die umweltfreundliche Mobilität im Umland Hannovers fördern lässt. In zunächst drei Kommunen – Sehnde, Springe und der Wedemark – schickt sie deshalb ab dem 1. Juni 20 Mercedes-Transporter an den Start.

Ein Angebot, wie es Moia in Hannover ins Leben gerufen hatte. Auch die sogenannten Sprinti-Busse sind nur per Smartphone-App buchbar. Die Haltestellen sind virtuell und werden dem Kunden digital mitgeteilt. Für Moia ist ein solcher On-Demand-Service wegen der größeren Entfernungen im Umland allerdings nicht lukrativ. Diese Lücke sollen die Sprinti-Busse schließen, zu den Konditionen des Großraumverkehrs Hannover (GVH).

Jagau: Sprinti wird Umstieg zum ÖPNV erleichtern

Regionspräsident Hauke Jagau sieht in dem Angebot einen „riesigen Schritt für das Wohnen und die Lebensqualität in den ländlichen Gebieten in der Region“. Es handele sich dabei praktisch um eine Taktverdichtung. „Damit wird der Umstieg vom eigenen Auto auf den ÖPNV deutlich erleichtert“, glaubt Jagau.

Flankiert wird der Betriebsstart der Rufbus-Flotte, die vom Unternehmen Via betrieben wird, von einer groß angelegten Werbekampagne. In den drei Kommunen, in denen die Busse gebucht werden können, gehen per Postwurfsendung Infoflyer an sämtliche Haushalte, insgesamt in einer Auflage von 38.000 Stück. An 140 Standorten sollen große Plakate aufgehängt werden.

6500 virtuelle Haltestellen festgelegt

Die Sprinti-App steht bereits zum Download zur Verfügung. In ihr sind rund 6500 virtuelle Haltestellen hinterlegt, sodass GVH-Kunden maximal 200 Meter bis dorthin laufen müssen. Verbunden ist der Einsatz der Sprinti-Busse mit dem Versprechen, dass diese maximal 20 Minuten nach der Buchung der Fahrt zur Verfügung stehen. Nutzen kann den Service, wer über eine gültige GVH-Fahrkarte verfügt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen der Corona-Pandemie werden die Sprintis zunächst nur vier statt sechs Fahrgäste sowie nur einen statt zwei Rollstuhlfahrer befördern können. Der Hublift am Heck des Fahrzeuges ermöglicht auch die Mitnahme eines Elektrorollstuhles. Rollatoren, Kinderwagen und je nach Platzangebot auch Fahrräder können ebenfalls mitgenommen werden. Der Versuch ist zunächst auf dreieinhalb Jahre ausgelegt.

Unterdessen hat auch Moia angekündigt nach einer erneuten Corona-Pause wieder den Betrieb aufnehmen zu wollen. Die VW-Tochter will ab dem 1. Juli wieder in Hannover Fahrten mit seiner vollelektrischen Flotte anbieten, zunächst mit 40 Fahrzeugen. Das Angebot soll flexibel an die Nachfrage angepasst werden.

Von Christian Bohnenkamp