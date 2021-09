Region Hannover: Die Grünen kuscheln nicht mit dem Roten

Hannover

Der Vorstand der Grünen in der Region Hannover hat ein klares Bekenntnis zum SPD-Kandidaten Steffen Krach vermieden. Vorerst gibt es keine Wahlempfehlung für die Stichwahl am übernächsten Sonntag. „In dem Gespräch mit Herrn Krach und der SPD Spitze haben wir deutlich gemacht, wo unsere Prioritäten liegen und dass wir ein klares Bekenntnis dazu erwarten. Der Ball liegt jetzt bei der SPD“, erklärte Grünen-Vorsitzende Anne Dalig auf NP-Nachfrage.

Das ist in zweierlei Hinsicht überraschend. Zum einen hatte die Grüne-Kandidatin für das Regionspräsidentenamt, Frauke Patzke, eine Empfehlung für Krach ausgesprochen. Offensichtlich ohne Rücksprache mit der Partei. „Frauke Patzke hat ihre persönliche Einstellung zur Regionspräsidentschaft genannt. Das ist legitim“, heißt es am Donnerstag in einer Verlautbarung des Grünen-Vorstandes.

Am Sonntag hatte Steffen Krach bei der Wahl zum Regionspräsidenten klar vor Christine Karasch (CDU) gelegen. Frauke Patzke verfehlte ihr Ziel, in die Stichwahl zu kommen. Gleichzeitig hatten die Grünen in der Regionsversammlung als einzige Partei mit einem Plus von 7,9 Prozent einen deutlichen Zugewinn verzeichnet. Somit hat Rot-Grün in der Regionsversammlung seit 2016 wieder eine knappe Mehrheit.

Dieses Ergebnis scheint, für grünes Selbstvertrauen zu sorgen. „Unabhängig von der Stichwahl sind wir weiter für Gespräche mit allen Parteien offen“, heißt es aus dem Vorstand. Koalitionsgespräche sollten aber, bis nach der Bundestagswahl Zeit haben. „Wir befinden uns alle noch im Wahlkampf, und arbeiten für das beste Ergebnis unserer Parteien“, erklärte Dalig.

Von Thomas Nagel