Region Hannover: Die Furcht vor den Wölfen

Uetze

An einer Stallwand im Gästehaus Depenau in Dedenhausen ( Uetze) hängt das Schild „Ruhe im Stall“. Es ist verstaubt und verschmutzt. Mit der Ruhe ist es in Dedenhausen spätestens seit dem 20. August vorbei. In dieser Nacht töteten Wölfe eine Stute und verletzten das Fohlen schwer. Das war Luftlinie nur einen Kilometer vom „Pferdeparadies“ der Familie Depenau entfernt.

Seitdem haben Frank und Gabriela Depenau Existenzangst. Der Hof hat rund 140 Pferde. Rund 100 Pferdebesitzer stellen ihre Tiere auf dem Hof in Dedenhausen unter. Für die Landwirte ist es nur eine Frage der Zeit, wann auch der Wolf zu ihnen kommt. Seit Wochen fahren sie nachts Streife. Die Schichten teilen sie sich mit anderen Weidetierhaltern. Mit einer Wärmebildkamera hält das Ehepaar Ausschau nach den Raubtieren. „Was machst Du, wenn wir einen Wolf sehen“, fragte Gabriela Depenau ihren Mann. Die Antwort: „Genau davor habe ich Angst.“

Rudel im Burgdorfer Holz tötet viele Weidetiere

Im Burgdorfer Holz ist ein Wolfsrudel nachgewiesen. In den Wäldern um Gifhorn sei das auch der Fall, sagt die Landwirtin. Das Burgdorfer Rudel hat in den vergangenen Wochen Schafe, Rinder und nun auch Pferde gerissen. „Der Wolf ist das Ende der Weidetierhaltung“, sagt die Landwirtin.

Im anthrazitfarbenen Pritschenwagen fährt mich Gabriela Depenau zu ihren Weiden. Der Hof hat 100 Hektar Weidefläche. Sie geben das Futter für die Pferde, dort können die Tiere sommers wie winters frei herumlaufen. Ein Pferdeparadies im Wolfsland. Die Familie Depenau liebt Tiere. „Ich bin kein Wolfshasser“, sagt Gabriela Depenau. Aber sie fürchtet sich schon vor dem Tag, wenn sie ein totes Pferd auf der Weide findet.

Zaun unter Strom soll die Wölfe abschrecken

Eine Weide ist jetzt mit einem hoffentlich wolfssicheren Zaun versehen. Dort grasen die Stuten mit ihren Pfohlen. 1.40 Meter hoch ist der Zaun. Und der Strom soll so stark sein, dass er auch Menschen noch Tage später Probleme bereitet. Rund 9000 Euro hat die Anschaffung und der Bau des Zaunes gekostet. Das Land unterstützte die Landwirte bis zu einer Summe von 30.000 Euro, sagt Depenau.

Für das Gästehaus Depenau ist diese Summe noch zu niedrig. Ihr Areal sicher zu machen, würde einen sechsstelligen Betrag kosten. Und dabei haben sie noch Glück. Als Landwirtschaftsbetrieb sind sie noch in rechtlicher Hinsicht privilegiert. Bauen sie eine Stall oder einen Zaun dann fällt das nicht unter das strenge Baurecht. Tierhalter, die keine Landwirte sind, haben große Probleme, sich vor dem Raubtier zu schützen.

Ein Pferdeparadies: Der Hof in Dedenhausen ist ein Familienbetrieb mit fünf weiteren Beschäftigten. Hier stellen Pferdebesitzer ihre Tiere unter. Es gibt auch eine Pferdezucht und -aufzucht. Foto: Quelle: Nagel

Töchter wollen den Hof übernehmen

Gabriela Depenau ist eine burschikose Frau. Sie sagt, was sie denkt. Bis 1995 war sie Filialleiterin Sparkasse in der Georgstraße in Hannover. Dann wagte sie sich in das Abenteuer Pferdehof und Gästehaus. Sie tauschte das Kostüm der Sparkassenangestellten gegen Jeans, Hemd und Arbeitsweste ein. Mistgabel statt Kuli. Der Vorteil ihrer Arbeit: Sie ist immer an der frischen Luft und sieht, was sie geschaffen hat.

So langsam wollten sie und ihr Mann, es ruhiger angehen lassen. Die Töchter Dajana und Darina wollen den Hof übernehmen, längst keine Selbstverständlichkeit mehr in der Landwirtschaft. Doch angesichts der Wolfsgefahr wird es erstmal nichts mit dem Altenteil.

Der Naturschutzbund Deutschland schätzt, dass es rund 200 Wölfe in Niedersachsen gibt. Oliver Brandt, Regionspolitiker der CDU, hat vorgeschlagen eine Obergrenze für das Raubtier einzuführen. So sieht es das „Schwedische Modell“ vor. Für Gabriela Depenau ist klar, dass jetzt nur noch eine „schnelle, gezielte Entnahme“ oder ein Umsiedeln des intelligenten Raubtiers helfen kann. „Die Wölfe lernen gerade, Pferde anzugreifen und zu töten.“

Von Thomas Nagel