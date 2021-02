Hannover

Das Ergebnis der neuesten, tiefergehenden Corona-Virus-Analysen für die Region Hannover zeigt: Infektionen mit der sogenannten britischen Virusmutation B1.1.7 sind hier inzwischen häufiger. Das zumindest ergab sich laut der Region aus der Untersuchung von Proben aus der vorletzten Woche auf mögliche Mutationen hin.

Von 100 positiven Proben mit ausreichend hoher Viruslast konnten demnach 74 so präpariert werden, dass die vertiefte Analyse möglich war. In 32 Fällen wurde darin die britische Virusmutationen B1.1.7 identifiziert – das entspricht 43 Prozent. In zwei weiteren Fällen andere Mutationen, die jetzt näher untersucht werden sollen.

Hoher Mutationsanteil

Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region Hannover, folgert daraus, dass „sich der Anteil der Mutationen deutlich im zweistelligen Prozentbereich bewegt“. Bislang seien 137 Fälle mit dem Virus B 1.1.7 in im digitalen System der Region Hannover dokumentiert.

Engpass Labore

Da derzeit nicht alle Labore in der Lage seien, genügend Proben auf Mutationen zu untersuchen, ändert die Region laut Andreas Kranz, Leiter des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen, ihre Strategie. Demnach gilt ab sofort für alle K1-Kontakte wieder die Quarantänezeit von 14 Tagen. Ein „Freitesten“ durch einen Schnelltest nach zehn Tagen sei bis auf weiteres nicht mehr möglich.

Schulen: Test für alle K1

Für Schulen gilt ab sofort: Wird eine Infektion festgestellt, wird für alle Kontaktpersonen ersten Grades (K1) eine PCR-Testung organisiert. Positive Befunde werden, soweit möglich, auf eine Mutation überprüft. Das soll aus Vorsicht geschehen, „bis wir mehr über die tatsächlichen Risiken wissen, die die neuen Virusformen mit sich bringen“, erklärt Hermenau.

Von rahü