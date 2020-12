Hannover

Alles zurück aufs Frühjahr: Ab Mittwoch, 16. Dezember, herrscht in nahezu allen regionalen Krankenhäusern ein Besuchsverbot. „Wir kehren damit im Wesentlichen zu der Regelung aus dem Lockdown im Frühjahr zurück“, erklärt Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikums Region Hannover (KRH).

Das Besuchsverbot gilt für alle KRH-Häuser, die Kliniken der Diakovere, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementinenhaus, die Paracelsus-Klinik und die Sophienklinik.

Patienten und Personal sollen geschützt werden

Hintergrund sind die verschärften Maßnahmen des allgemein Lockdowns, die weiter steigenden Infektionszahlen und die damit einhergehenden zunehmenden stationären Versorgungsbedarfe von Patienten mit Covid-19. Der Besucherstopp ist ein weiterer Beitrag, alle nicht unbedingt notwendigen Kontakte weiter zu minimieren.

Das Besuchsverbot dient dem Schutz aller Patienten sowie dem Personal in den Krankenhäusern. Ausnahmen von dem generellen Besuchsverbot können in medizinisch begründeten Ausnahmesituationen sowie in geburtshilflichen und palliativmedizinischen Situationen erfolgen.

In der MHH und im Kinderkrankenhaus sind Besuche möglich

Aufgrund ihres überregionalen Versorgungsauftrages gelten in der MHH und im Kinderkrankenhaus auf der Bult die bisher schon geltenden Besuchsregeln weiter fort. In der MHH darf ein Patient nur von einer Person besucht werden. Der Besuch muss 24 Stunden vorher angemeldet werden.

Im Kinderkrankenhaus auf der Bult gibt es je Patient zwei Personen, die den Kranken besuchen dürfen. Das aber nur einzeln. Auch hier ist eine Anmeldung vorher notwendig.

Von Thomas Nagel