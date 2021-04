Region Hannover: Baustart für die erste Veloroute

Hannover/Laatzen

Die erste Veloroute in der Region Hannover nimmt Fahrt auf. In Laatzen starten am Montag (3. Mai) Markierungsarbeiten auf der Hildesheimer Straße, auf der es deshalb zwischen der Einmündung Am Brabrinke bis zum nördlichen Beginn der Erich-Panitz-Straße voraussichtlich bis zum 21. Mai zu Sperrungen kommt. Zunächst ist die Straße bis zum 10. Mai in Fahrtrichtung Süden dicht, anschließend wird der neue Radweg in Richtung Hannover markiert.

Jeweils eine Spur der Fahrbahn der Hildesheimer Straße soll künftig Radfahrern zur Verfügung stehen, auf Laatzener Gebiet, aber auch in Hannover, wo das zwischen der Wiehbergstraße und der Laatzener Stadtgrenze geplant ist. Die interkommunale Veloroute ist allerdings erst einmal nur ein auf ein Jahr befristetes Experiment. Die beiden Kommunen wollen herausfinden, wie die künftig für den Radverkehr reservierten Fahrspuren der Hildesheimer Straße angenommen werden. Bisher gibt es in diesem Bereich zwischen den beiden Städten nur recht schmale Radwege, für die während des Versuchs die Benutzungspflicht entfällt.

Sanierung des Radwegs am Maschsee läuft schon

Erste Arbeiten haben auch in Hannover begonnen. Seit Montag (26. April) wird der Radweg am Ostufer des Maschsees erneuert, dort entlang soll die interkommunale Veloroute weiter als Veloroute 8 Richtung Innenstadt geführt werden. Die Erneuerung der von zahlreichen Schäden durchzogenen Asphaltdecke am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer war ohnehin geplant. Für weitere Arbeiten sind allerdings noch Beschlüsse der Politik notwendig.

In Laatzen hat bereits der Rat grünes Licht für das Vorhaben gegeben. In Hannover haben jetzt mit dem Bezirksrat Südstadt-Bult sowie dem Bezirksrat Mitte die ersten Gremien dafür gestimmt. Die Stadt rechnet damit, dass der Rat im Mai seine Zustimmung geben wird. Die Arbeiten im Bereich der Hildesheimer Straße können auf hannoverscher Seite allerdings erst beginnen, wenn die für Juni geplante Erneuerung der Stadtbahngleise im südlichen Teil der Hildesheimer Straße abgeschlossen ist. „Sonst würden sich die Arbeiten gegenseitig behindern“, erklärt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

Osterstraße: SPD und Grüne wollen Verkehrsberuhigung

Von der Hildesheimer Straße ausgehend soll die Veloroute 8 über die Wiehbergstraße, Am Lindenhofe, Frobösestraße und die Schützenallee zum Radweg am Ostufer des Maschsees und von dort bis in die Innenstadt geführt werden. In der City allerdings sehen die Grünen und die SPD Verbesserungsbedarf. Sie stimmten im Bezirksrat für eine Verkehrsberuhigung der Osterstraße, in der sie sich auch eine Erweiterung der Fußgängerzone vorstellen können. Dadurch soll die Veloroute 8 besser als von der Stadt vorgesehen an den City-Radring angebunden werden. „Das wäre mit wenig Aufwand realisierbar“, glaubt Julia Stock, Fraktionschefin der Grünen im Bezirksrat.

Entscheidend wird allerdings sein, was der Rat beschließt. Und auch dort gibt es Rückenwind für den Vorschlag aus dem Bezirksrat. „Ein guter Beschluss“, findet SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Das Verkehrskonzept der SPD für die Innenstadt sehe ohnehin eine Sperrung der Osterstraße für Autos ab der Windmühlenstraße vor. Und auch im weiteren Verlauf sei es wichtig, „den Durchgangsverkehr rauszubekommen“. Für den Radverkehr brauche es in diesem Bereich „bessere Lösungen“.

Überzeugungsarbeit wird Kelich allerdings bei seinem Ampel-Kollegen Wilfried Engelke leisten müssen. Der FDP-Mann stimmte im Bezirksrat, wie auch die CDU, gegen den Vorschlag der Grünen für eine verkehrsberuhigte Osterstraße.

Von Christian Bohnenkamp