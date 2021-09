Region Hannover: Autonomer Bus soll auf Linie der Regiobus fahren

Garbsen

Ein selbst fahrender Shuttle-Bus soll ab April 2022 die Stadtbahnhaltestelle Schönebecker Allee und den Universitätscampus in Garbsen miteinander verbinden. Geplant ist ein bis Ende September 2022 angelegter Versuch, bei dem die neue Technik erstmals im regulären Linienbetrieb in der Region Hannover erprobt werden soll. Der Verkehrsausschuss hat am Dienstag grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Gesucht wird nun ein Hersteller, bei dem die Region für sechs Monate einen autonom fahrenden Elektrobus mieten will.

Aus Sicherheitsgründen wird allerdings permanent ein Fahrer mit an Bord sein müssen, um bei Problemen die Steuerung übernehmen zu können. Sowohl Mitarbeiter von Regiobus als auch der Üstra sollen dafür geschult werden. Beide Unternehmen sollen die Gelegenheit nutzen, um Erfahrungen mit dem autonomen Fahren zu sammeln. Das Fahrzeug soll zunächst allerdings nur in Randzeiten die reguläre Regiobus-Linie 404 zum Uni-Campus ergänzen. Denn um das übliche Fahrgastaufkommen zu bewältigen, ist der Bus zu klein. Als Vorgabe hat die Region festgelegt, dass dieser mindestens sechs Sitze haben soll.

Autonomer Bus: Ganz ohne Mensch wird es im Test nicht gehen

Die Strecke zwischen Campus und Stadtbahnhaltestelle ist rund zwei Kilometer lang. Die Fahrzeit des autonomen Busses kalkuliert die Region mit jeweils vier Minuten. Für den Zeitraum des Versuchs soll die Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge auf dem Abschnitt von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Zudem sollen an sämtlichen Einmündungen kreuzender Straßen Hinweisschilder installiert werden, die auf den Betrieb des autonomen Fahrzeuges aufmerksam machen.

So ganz ohne menschliche Hilfe wird der autonome Bus allerdings nicht unterwegs sein. Er muss die Gleise der Stadtbahn überqueren. Diesen Part soll jeweils der Busfahrer an Bord übernehmen. Erst danach soll das Fahrzeug in den autonomen Betrieb wechseln. Auch das Ausfahren aus dem Bereich der Bushaltestelle sowie das erste Abbiegemanöver soll der Busfahrer übernehmen.

In Hamburg und Karlsruhe läuft schon der Fahrgastbetrieb

Bei dem Test handelt es sich um ein Projekt der EU, an dem sich die Region Hannover beteiligt. Ziel ist es, die Einsatzmöglichkeiten der autonomen Busse für den Alltag des Nahverkehrs zu erproben, außerdem Erfahrungen zu den Auswirkungen des autonomen Verkehrs auf die Verkehrsplanung der Kommunen zu sammeln. Universitäre Forschungsgruppen begleiten den Versuch. Zudem gibt es drei weitere Praxispartner in Schweden, Schottland und den Niederlanden. Die Region selbst muss für den sechsmonatigen Versuch 120.000 Euro aufbringen. Dieselbe Summe steuert die EU bei.

In Hamburg beispielsweise ist seit 2020 ein autonomer Bus in der Hafencity unterwegs. Zunächst fuhr er ohne Fahrgäste. Seit August 2021 dürfen drei Personen gleichzeitig das Angebot auf einer rund zwei Kilometer langen Strecke nutzen. In Karlsruhe waren von April bis Ende Juli drei fahrerlose Minibusse unterwegs. Rund 1200 Fahrgäste sind in dieser Zeit mit den autonomen Bussen gefahren, mehr als 90 Prozent haben sich laut einer Befragung sicher gefühlt und würden diese wieder nutzen.

Von Christian Bohnenkamp