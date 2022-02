Hannover

Ein 59-Jähriger hat sich in der Nacht zu Sonnabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in der Region Hannover geliefert. Der Fahrer eines Mercedes E 240 hatte zuvor auf einem Polizeiparkplatz im hannoverschen Stadtteil Döhren ein Zivilfahrzeug gerammt und war anschließend getürmt.

Der Fahrer hatte zunächst gegen 3.40 Uhr auf dem Gelände an der Kastanienallee geparkt. Als Beamte ihn ansprachen, dass er auf dem Areal nicht stehen dürfe, setzte er seinen Wagen zurück und beschädigte dabei das Zivilauto. Trotz Aufforderung der Polizisten, anzuhalten und auszusteigen, gab der Mann Gas.

Flüchtiger missachtet rote Ampeln

Besatzungen mehrerer Streifenwagen verfolgten ihn. Der 59-Jährige raste in Richtung Hemmingen, missachtete Höchstgeschwindigkeiten und rote Ampeln. Die Polizei errichtete deshalb auf der Weetzener Landstraße eine Straßensperre über beide Fahrspuren.

Der 59-Jährige verlangsamte zunächst sein Auto und kam auf etwa zehn Meter an die Sperre heran. Plötzlich beschleunigte er seinen Mercedes wieder und für über einen Grünstreifen an den beiden querstehenden Streifenwagen vorbei. Die Verfolgungsjagd ging dann weiter in Richtung Messeschnellweg. In Höhe der Auffahrt Pferdeturm errichteten die Polizisten eine Sperre mit mehreren Streifenwagen – bei diesem Hindernis musste sich der 59-Jährige geschlagen geben.

Scheibe mit Nothammer eingeschlagen

Allerdings weigerte er sich, aus dem Auto auszusteigen. „Er hatte das Fahrzeug sogar von innen verriegelt“, erklärt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Mit gezogener Schusswaffe standen die Beamten vor seinem Mercedes. Mit einem Nothammer schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein und zogen den Mann aus dem Wagen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 59-Jährige ist bei der Polizei kein Unbekannter. Unter anderem ist er schon im Zusammenhang mit Verkehrsstraftaten in Erscheinung getreten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Schlüssel seines Mercedes sichergestellt. Nun laufen drei neue Verfahren gegen ihn wegen Verkehrsunfallflucht, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Straßenverkehrsgefährdung.

Mann in Psychiatrie gebracht

Möglicherweise stand der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten. Um das feststellen zu können, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Der 59-Jährige wurde in eine Psychiatrie gebracht.

Von Britta Mahrholz