Hannover

So gibt es weniger unbesetzte Stellen, mehr abgeschlossene Ausbildungsverträge und noch eine Menge Möglichkeiten, auch jetzt noch eine Lehrstelle zu finden, bei der es noch in diesem Jahr losgehen kann.

Derzeit sind bei der Arbeitsagentur in Hannover 6501 Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsplätze registriert, nur 19 weniger als im Vorjahresmonat. Arbeitgeber haben 6184 Ausbildungsstellen gemeldet, 266 weniger als im Vorjahr. Aktuell seien 2448 Berufsausbildungsstellen sind unbesetzt, damit 9,1 Prozent weniger als vor einem Jahr, als gut 220 Ausbildungsstellen mehr unbesetzt waren.

„Wir hatten erwartet, dass sich durch die Corona-Einschränkungen in diesem Jahr deutlich weniger Jugendliche als Bewerber bei uns melden würden“, heißt es von der Arbeitsagentur Es sei „jedoch gut gelungen, gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern, Jugendliche für eine duale Ausbildung oder ein duales Studium zu interessieren.“

IHK: Ausbildungsmarkt erholt

Laut der IHK Hannover zeichnet sich auf dem regionalen Ausbildungsmarkt eine deutliche Erholung ab: Im IHK-Bezirk Hannover seien für das traditionell in vielen Unternehmen am 1. August startende Ausbildungsjahr bisher 7220 Berufsausbildungsverträge geschlossen worden – das sind 7,8 Prozent oder gut 520 mehr als im Vorjahr.

Erschwerte Bedingungen

Corona und dadurch die ausgefallenen Betriebspraktika haben laut Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover, die Besetzung von Ausbildungsplätzen „deutlich erschwert“. Trotzdem sei es „vielen Unternehmen gelungen, durch neue Wege im digitalen Ausbildungsmarketing und über Social-Media-Kanäle qualifizierte Jugendliche für die duale Ausbildung zu gewinnen“. Allerdings seien auch dieses Jahr viele Ausbildungsplätze noch unbesetzt und etliche Betriebe noch auf der Suche „nach motiviertem Nachwuchs“.

Gastro- und Transportberufe gefragt

Bei den kaufmännischen Berufen stieg die Zahl der geschlossene Ausbildungsverträge um 8,9 Prozent auf 4789, bei den industriell-technischen verzeichnet die IHK Hannover 2431 neue Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen, ein Plus von 5,8 Prozent. Vor allem im Bereich Hotel/Gaststätten (386 Verträge, plus 20,6 Prozent) und im Verkehrs-/Transportgewerbe (429 Verträge, plus 19,2 Prozent) seien nach dem schwierigen letzten Corona-Jahr die größten Zuwächse zu verzeichnen. Bei den Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen (167 Verträge, minus 5,1 Prozent) und bei den Industriekaufleuten (368 Verträge, minus 9,4 Prozent) habe sich dagegen „der strukturell rückläufige Trend“ fortgesetzt.

Ausbildungschancen gebe es weiterhin. In der Lehrstellenbörse sind hier aktuell für Hannover und 50 Kilometer Umkreis hier mehr als 800 Angebote gelistet, die noch eine Beginn in diesem Jahr ausweisen.

Handwerk ebenfalls positiv

Auch die Handwerkskammer (HWK) Hannover meldet erfreuliche Zahlen: Trend weiterhin positiv: Etwas mehr als 100 Ausbildungsverträge mehr als im ersten Halbjahr 2019 seien bisher abgeschlossen worden, ein Zuwachs von mehr als 7,6 Prozent; mehr als 1400 Jugendliche wollen demnach eine Ausbildung im Handwerk beginnen.

Spitzenreiter in der Region Hannover sei derzeit Neustadt mit 131 abgeschlossenen Verträge gegenüber 96 Ausbildungsverhältnissen per Ende Juni des Vorjahres - das sei ein Zuwachs von 36,46 Prozent. „Die Ausbildungszahlen entwickeln sich auch in den Ausbildungsschwächeren Regionen zunehmend positiv. Wir sind optimistisch, dass sich dieser Trend fortsetzt“, sagt Carl-Michael Vogt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kammer.

Bauberufe sehr gefragt

Dass das Handwerk in Corona-Zeiten insbesondere in den Bau- und Bauausbaugewerken durchgearbeitet hat, hat sich mit wohl unter junge Menschen herumgesprochen. Insbesondere in den Berufen Maler/Lacker, Zimmerer, Maurer und Fliesenlegern seien Ausbildungsplätze begehrt. So hätten sich etwa 73 junge Menschen für die Ausbildung als Maler/Lackierer(in) entschieden - 46 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Maurerhandwerk konnte mit 41 Schulabgänger(inn)en die Zahl nahezu verdoppelt werden.

Die HWK habe in den vergangenen Monaten zahlreiche Ideen zur Berufsorientierung entwickelt und umgesetzt, um Jugendliche und Betriebe zusammen zu bringen. „Unsere Maßnahmen zeigen Wirkung“, sagt Vogt. Dazu käme noch der Sommer der beruflichen Bildung, eine Initiative des Zentralverbands des Deutschen Handwerks sowie weiterer Akteure. Alle zusammen „geben die richtigen Impulse in einem für die Berufsorientierung nach 2020 auch schwierigen Jahr 2021“.

Einen Überblick über die freien aktuellen Lehrstellen (rund 200 aktuell in der Region Hannover mit Beginn noch in diesem Jahr), Praktikumsplätze und Ferienjobs gibt es hier.

Arbeitslosigkeit Hannover

Die Arbeitslosigkeit im Juli 2021 hat sich laut der Agentur für Arbeit Hannover hier gegenüber dem Vormonat um 873 Personen oder 1,8 Prozent verringert. Der Arbeitslosenbestand lag mit 47.587 Personen um 3690 oder 7,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Arbeitslosenquote beträgt für den Juli 7,5 Prozent, damit 0,6 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert (Quote Niedersachsen: 5,5, bundesweit 5,6 Prozent). Mehr dazu gibt es hier.

Von Ralph Hübner