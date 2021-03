Hannover

Die Situation am Ausbildungsmarkt im Handwerk ist trotz Corona stabil, ja hat sich laut Handwerkskammer Hannover gar gut entwickelt. Für den Arbeitsmarkt insgesamt meldet die Arbeitsagentur für den Februar mehr Arbeitslose in der Region Hannover.

Laut der Handwerkskammer gab es in den ersten beiden Monaten des Jahres 300 Neuverträge für Auszubildende trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. „Das Plus von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum stimmt uns sehr optimistisch für das Ausbildungsjahr 2021“, erklärt Carl-Michael Vogt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.

Mehr Mechatroniker

Man freue sich insbesondere in Gewerken, wie dem für Kfz „über die Bereitschaft, trotz hoher Umsatzeinbußen im vergangenen Jahr und unklarer Zukunftsprognose, weiterhin auszubilden.“ Während bis Ende Februar des vergangenen Jahres 41 Ausbildungsverträge mit dem Berufsbild Kfz-Mechatroniker abgeschlossen waren, seien es in diesem Jahr bereits 47 (plus 14,63 Prozent). Wie sich das insgesamt weiter entwickeln, bleibe freilich abzuwarten.

591 mehr Menschen in der Region arbeitslos

Im Februar waren laut Arbeitsagentur Hannover in der Region 591 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Januar (plus 1,2 Prozent). Der Arbeitslosenbestand lag mit 51.866 Personen um 10.542 (25,5 Prozent) über dem Vorjahreswert. Die Arbeitslosenquote betrug 8,2 Prozent (Vorjahr: 6,6).

Schwung auf dem Arbeitsmarkt fehlt

„Der Arbeitsmarkt kommt noch nicht richtig in Schwung. Es fehlen die jahreszeitüblichen Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit“, erklärt Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hannover. Auch anhand der geringeren Stellenzugänge sei zu erkennen, dass viele Betriebe zögern, Mitarbeiter einzustellen. Döpke: „Sie warten auf die Möglichkeit wieder zu öffnen.“ Im Februar wurden 669 mehr neue freie Stellen gemeldet als im Januar, aber mit insgesamt 2488 neu gemeldeten Stellen, sind das 208 (7,7 Prozent) weniger als im Februar 2020.

So sieht es in Bund und Land aus

Bundesweit blieb die Arbeitslosenquote mit erneut rund 2,9 Millionen Arbeitslosen (plus 3750) wie im Januar bei 6,3 Prozent – Im Februar 2020 betrug sie mit knapp 2,4 Millionen Arbeitslosen 5,3 Prozent. In Niedersachsen waren gut 1500 mehr Menschen arbeitslos gemeldet, damit entfielen 40 Prozent des bundesweiten Anstiegs auf dies Bundesland: Gegenüber Januar gab es hier 269.037 Arbeitslose, (plus 0,7 Prozent), gegenüber Februar 2020 waren rund 41.000 Menschen mehr ohne Job (Anstieg: 18 Prozent). Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,1 Prozent. Stichtag für die Daten war der 11, Februar.

Von Ralph Hübner