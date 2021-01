Hannover

Die Arbeitslosigkeit in der Region Hannover im Januar stieg laut der Bundesagentur für Arbeit gegenüber dem Vormonat um 2539 Personen (5,2 Prozent). Mit insgesamt 51.275 lag die Zahl der Arbeitslosen um 9727 über dem vom Januar des Vorjahres - ein Anstieg um 23,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag mit 8,1 Prozent um 1,5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. 8802 Menschen hatten sich neu arbeitslos gemeldet (1447 weniger als im Vorjahresmonat) während 6253 Personen (und damit 1270 weniger) ihre Arbeitslosigkeit beendet haben.

Arbeitsmarkt könnte sich im Frühjahr erholen

„Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit verdeutlicht, dass das Instrument Kurzarbeitergeld hilft, sonst wären die Arbeitslosenzahlen noch höher“, erklärt Heike Döpke, Chefin der Agentur für Arbeit Hannover. Trotzdem gebe es Entlassungen von Fachkräften, stiegen die Arbeitslosenzahlen „weil es zurzeit weniger Stellen und damit Chancen zur Wiederaufnahme einer Berufstätigkeit gibt“. Im Frühjahr „zum Saisonbeginn“ rechne sie jedoch mit einer Erholung am Arbeitsmarkt. Zuletzt seien 8778 freie Stellen gemeldet gewesen – das waren 1003 oder etwas mehr als zehn Prozent weniger als im Vorjahr.

Besonders gestiegen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen (mindestens ein Jahr ohne Job) – hier gab es quasi eine Verdoppelung von 1056 auf 2018.

Jugendliche in der Corona-Krise – in einer aktuellen „Statistischen Kurzinformation“ legt die Region Hannover den Fokus auf die Auswirkungen der Pandemie auf junge Menschen unter 25 Jahren.

Etwa die Arbeitslosenquote der jungen Menschen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren: Sie stieg demnach 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf 7,2 Prozent. Aktuell beträgt sie laut den aktuellen Januarzahlen der Arbeitsagentur gar 10,6 Prozent, stieg ihre Zahl im Jahresvergleich um 540 auf 1845, ein Zuwachs um fast 45 Prozent.

Jugendarbeitslosigkeit steigt in der Corona-Krise

Während die so genannte Jugendarbeitslosigkeit in den Jahren zuvor rückläufig gewesen sei, sei sie im Corona-Jahr 2020 früher und deutlich gestiegen. „Hier zeigen sich klar die ersten Corona-Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt“, stellt Andrea Hanke, Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region Hannover, fest. Zum Jahresende waren demnach laut Arbeitsagenturstatistik 4489 Jugendliche in der Region arbeitslos gemeldet, Ende 2019 waren es 3220 Jugendliche, also 1269 weniger.

Auch auf dem Ausbildungsmarkt habe es deutliche Einschnitte gegeben: Von 7168 Berufsausbildungsstellen waren demnach Ende September 2020 noch 819 Stellen unbesetzt, 2019 waren zum es gleichen Zeitpunkt lediglich 116 Stellen.

Jugendämter müssen häufiger eingreifen

Bei den begonnenen Inobhutnahmen durch das Jugendamt verzeichnet die Region Hannover nach einem deutlichen Rückgang im April einen Anstieg ab Juni und Juli. „Das lässt sich unter anderem damit erklären, dass verdeckte und unerkannte innerfamiliäre Belastungen oder Konfliktlagen nach dem Lockdown im Alltag wieder verstärkt hervortraten“, erklärt Hanke. „Allerdings waren die Zahlen auch in den Vorjahren immer wieder schwankend.“ Insgesamt habe die Zahl der Inobhutnahmen seit Juli bis November wieder ein Niveau wie in den Vorjahren erreicht. Das zeigt laut Hanke auch, „dass der Kinder- und Jugendschutz auch unter Corona-Bedingungen sichergestellt ist“.

Alle Infos gibt es im Internet

Alle Ergebnisse der „Statistische Kurzinformationen 01/2021: Die Corona-Krise in der Region Hannover“ können im Internet unter www.hannover.de/region-statistik eingesehen werden. In dem Kurzbericht geht es um das Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen, die Situation der jüngeren Bevölkerung am Arbeitsmarkt, die Entwicklung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen und Inobhutnahmen sowie die Entwicklung des Alkoholkonsums der Jugendlichen.

Von Ralph Hübner