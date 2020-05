Aha kommt bei Änderungsanträgen nicht hinterher

Hannover

Wer beim kommunalen Abfallentsorger Aha einen Änderungsbescheid erreichen will, muss sich unter Umständen sehr lange gedulden: Im Extremfall hat es auch mal ein paar Monate gedauert, bis ein Antrag entschieden wurde. Besonders lange scheint es zu dauern, wenn jemand sein gebührenpflichtiges Mindestvolumen an Restmüll reduzieren will. Grund ist laut Aha wohl die schiere Masse an Änderungswünschen, die das Unternehmen in der Region Hannover seit Jahresanfang erreicht.

Auf NP-Anfrage teilte Unternehmenssprecherin Helene Herich mit, dass Aha seit Jahresanfang „rund 21.000 E-Mail-Anträge und rund 10.000 per Post eingereichte Anträge“ für Volumenänderungen, Eigentümerwechsel und anderes erhalten habe. Davon seien „rund 5.000 Anträge auf Reduzierung des Abfallvolumens unter zehn Liter je Person je Woche“ eingegangen, etwa 4330 davon übers Internet. Von all diesen Reduzierungsaufträgen habe das Unternehmen bisher 4925 genehmigt.

Anzeige

„Nicht glaubhaft“

420 Anträge sind laut Herich abgelehnt worden, da sie „unvollständig ausgefüllt waren“ oder „die Vermeidungs- und Verwertungsmaßnahmen der Antragsteller nicht glaubhaft nachgewiesen wurden“. Zudem seien Anträge abzulehnen gewesen, „weil es sich bei den Antragstellern um Single-Haushalte handelte“.

Weitere NP+ Artikel

Laut Abfallsatzung muss jedem Grundstück mindestens der kleinste Behälter mit geringsten Leerungsrhythmus zur Verfügung gestellt werden. Für Ein-Personen-Haushalte ist das laut der Sprecherin „der 40-Liter-Behälter mit vierwöchentlicher Leerung“ – woraus sich die zehn Liter pro Person ableiten. Für die Nutzer der Sackabfuhr gelte dies entsprechend.

Immer wieder beklagen Antragsteller lange Wartezeiten – Aha selbst räumt dies auch auf seiner Internetseite ein und bittet „um ein wenig Geduld“. Laut der Pressesprecherin sind mit der Antragsbearbeitung sowie Telefonberatung 30 Mitarbeiter befasst, je Antrag sei etwa eine halbe Stunde Zeit erforderlich. Allerdings würden Anträge auf höhere Abfallvolumen vorrangig bearbeitet – nicht, weil Aha dadurch mehr Gebühren einnehme statt weniger bei Reduzierung: Aha mache dies laut Herich, „da die Menschen, die ein höheres Abfallaufkommen haben, schnell eine Lösung benötigen“.

Die Reduzierungswünsche wurden möglich, da seit Jahresanfang eine neue Gebührensatzung gilt: Für Haushalte ab zwei Personen ist eine Reduzierung des Mindestmüllvolumens und damit der Restabfallgebühr auf fünf Liter je Kopf zulässig. Die hohe Zahl an Änderungsanträgen dürfte auch damit zusammenhängen, dass von diesem Jahr an bis 2020 die Abfallgebühren im Durchschnitt um 11,4 Prozent steigen werden.

Lesen Sie auch

Von Ralph Hübner