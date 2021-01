Hannover

Die Wirkung der Corona-Pandemie hat sich deutlich in der Statistik der Arbeitsagentur Hannover niedergeschlagen: Im vergangenen Jahr waren demnach mit 47.396 im Schnitt 7216 Menschen in der Region mehr arbeitslos gemeldet als im Jahr zuvor – ein Anstieg um 18 Prozent.

Laut Agenturchefin Heike Döpke gehen die Experten in ihrem Haus davon aus, dass etwa 6500 Menschen ihren Job wegen der Corona-Krise verloren haben, während der Arbeitsmarkt an Dynamik verloren habe. Die Arbeitslosenquote habe übers Jahr gesehen 7,5 Prozent betragen, im Vorjahr 6,4 Prozent.

Kurzarbeit schnellt hoch

Ebenfalls Corona-Folge: Die Zahl der Kurzarbeitsanzeigen. 13.875 Betriebe meldeten her Bedarf an, betroffen davon waren 208.377 Menschen. Laut Döpke hatte etwa ein Drittel der Betriebe in der Region Hannover Kurzarbeit angemeldet. Aus den Zahlen der Agentur geht hervor, dass etwa 80 Prozent der angemeldeten Kurzarbeit höchstens drei Monate laufen sollte und etwa genauso viele mittlere und große Betriebe das Instrument nutzten wie Klein- und Kleinstbetriebe. Der Höchststand war mit 124.605 zur Kurzarbeit angemeldeten Beschäftigten im April.

Die Zahl frei gemeldeter Stellen war im abgelaufenen Jahr um 6587 geringer als im Jahr davor, ein Einbruch um fast 22 Prozent – für die Agenturchefin sind die 23.735 als frei gemeldeten Stellen angesichts der Rahmenbedingungen „schon noch eine hohe Zahl“.

Mehr Jobs am Bau

Die höchste Zahl an neuen Arbeitslosen verzeichnete die Arbeitsagentur Hannover im verarbeitenden Gewerbe (um 671 auf 3075, 28 Prozent), im Gastgewerbe (581 auf 3145, 22 Prozent) und im Handel samt Kfz-Gewerbe (474 auf 4952, zehn Prozent). Nahezu die einzige Branche, wo es weniger neue Arbeitslose in relevanter Zahl im Vergleich zu 2019 gab, war der Bau: Mit 1739 waren das rund 6,8 Prozent weniger als im Jahr davor. Doch während bei der Arbeitnehmerüberlassung („Zeitarbeit“) etwa gleich viele Menschen wie im Jahr zuvor ihren Job verloren, fanden 591 (gut zwölf Prozent) weniger wieder einen neuen Job.

Während die Zahl der 450-Euro-/Minijobs kräftig einbrach (mehr dazu hier), legte die Zahl der Arbeitsplätze mit sozialversicherungspflichtigen Jobs um 1446 leicht zu (0,3 Prozent).

Ausbildungsmarkt in der Flaute

Gut 11,4 Prozent niedriger war die Zahl der Ausbildungsplatzsucher, die um 916 unter der des Vorjahres lag. Die Zahl der Ausbildungsstellen war mit 21 weniger kaum verändert. 819 Ausbildungsstellen blieben zunächst unbesetzt, 639 Bewerber unversorgt – am größten war die so entstandene Lücke in der Kategorie „kaufmännische Dienstleistung, Handel, Vertrieb, Tourismus“, wo es 119 „Unversorgte“ und 271 „Unbesetzte“ gab (Vergleichsmonat: jeweils September).

Agenturchefin Döpke fürchtet, dass „viele Schüler den einfacheren Weg wählen und weiter auf eine Schule gehen“ – ohne zu beachten, dass es noch Alternativen gebe und womöglich eine Beratung durch die Experten der Agentur helfen könnte. Sie empfiehlt „die Erkundung von Berufen über unsere Berufe-Datenbank Berufe-Net, den Kontakt zur Berufsberatung und zu den Ausbildungsbotschaftern der Kammern“.

Da die Agentur derzeit für Publikumsverkehr geschlossen ist, wird dort alles auf Distanz erledigt, per Telefon, E-Mail, Videogespräch oder sonst wie digital unterstützt – von der Berufssuche und -beratung bis zur Arbeitslosmeldung

Von Ralph Hübner